Мирра Андреева — Виктория Мбоко: онлайн-трансляция матча турнира WTA в Майами

Мирра Андреева и Виктория Мбоко сыграют в четвертом круге турнира в Майами 23 марта

Российская теннисистка Мирра Андреева и канадка Виктория Мбоко встретятся в четвертом круге турнира WTA в Майами (США) в понедельник, 23 марта. Начало игры — ориентировочно в 19.30 по московскому времени.

Мирра Андреева — Виктория Мбоко: трансляция турнира WTA в Майами (видео онлайн)

Смотреть прямую трансляцию встречи Андреева — Мбоко можно в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и на платформе «VK Видео».

Результат игры Андреева — Мбоко можно отслеживать в теннисном матч-центре и ленте сайта «СЭ».

18-летняя Андреева — 10-я ракетка мира. На предыдущей стадии Мирра обыграла чешку Мари Боузкову (7:6, 6:2)

19-летняя Мбоко занимает 9-е место в мировом рейтинге, в третьем круге Виктория обыграла россиянку Анастасию Захарову (6:1, 7:5).