Мирра Андреева и Вероника Кудерметова сыграют во втором круге турнира в Майами

Россиянки Мирра Андреева и Вероника Кудерметова сыграют во втором круге турнира в Майами (США) в пятницу, 21 марта. Начало матча — после 22.10 по московскому времени.

Мирра Андреева — Вероника Кудерметова: трансляция турнира в Майами в прямом эфире (видео онлайн)

В России официальных трансляций турниров WTA нет. В прямом эфире смотреть игру можно бесплатно в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

17-летняя Андреева — шестая ракетка мира. 27-летняя Кудерметова занимает 52-е место в рейтинге WTA.

«Тысячник» в Майами стартовал 18 марта и завершится 29 марта. Действующая чемпионка турнира -американская теннисистка Даниэль Коллинз.

