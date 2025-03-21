Мирра Андреева — Вероника Кудерметова: смотреть трансляцию матча турнира WTA в Майами
Мирра Андреева и Вероника Кудерметова сыграют во втором круге турнира в Майами
Россиянки Мирра Андреева и Вероника Кудерметова сыграют во втором круге турнира в Майами (США) в пятницу, 21 марта. Начало матча — после 22.10 по московскому времени.
Мирра Андреева — Вероника Кудерметова: трансляция турнира в Майами в прямом эфире (видео онлайн)
В России официальных трансляций турниров WTA нет. В прямом эфире смотреть игру можно бесплатно в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».
17-летняя Андреева — шестая ракетка мира. 27-летняя Кудерметова занимает 52-е место в рейтинге WTA.
«Тысячник» в Майами стартовал 18 марта и завершится 29 марта. Действующая чемпионка турнира -американская теннисистка Даниэль Коллинз.
WTA: рейтинг в актуальном виде, турниры, новости и статьи, фото и видео
Новости