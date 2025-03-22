Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
WTA

22 марта, 02:33

Андреева переиграла Кудерметову во втором круге турнира в Майами

Евгений Козинов
Корреспондент
Мирра Андреева.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову во втором круге турнира в Майами — 6:0, 6:2.

Матч длился 1 час 8 минут. 17-летняя Андреева подала 4 раза навылет и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 4 подачи навылет, 7 двойных ошибок и 0 реализованных брейк-пойнтов (из 2).

Следующей соперницей Андреевой будет американка Аманда Анисимова, которая победила египтянку Майару Шериф — 6:2, 6:2.

Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг

Мирра Андреева (Россия, 11) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:0, 6:2

Элина Свитолина (Украина, 22) — Белинда Бенчич (Швейцария) — 6:1, 6:2

Аманда Анисимова (США, 17) — Майар Шериф (Египет) — 6:2, 6:2

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Мирра Андреева
Читайте также
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Nature Astronomy сообщил об обнаружении потенциальной жизни на спутнике Сатурна
Суд в Москве изъял имущество владельцев брендов «Яшкино» и «Кириешки»
Валиева может вернуться на соревнования после дисквалификации
Капризов назвал цель после подписания рекордного контракта в НХЛ
В ЕС сообщили о «подготовке почвы» для вступления Украины в объединение
Популярное видео
Капризов подписал рекордный контракт
Капризов подписал рекордный контракт
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • AlexM

    С победой Мирру Андрееву! Умничка , вперёд за кубком :trophy:, Мирра!

    22.03.2025

  • Forz

    это не так давно уже больше года как

    22.03.2025

  • Forz

    Кудерметова сейчас дно донное, что её рейтинг и отражает

    22.03.2025

  • тихоновнавсегда

    Умничка Мирра!Дай бог с плечом бы все более менее хорошо.

    22.03.2025

  • Zlobny

    чётко :)

    22.03.2025

  • Radiooperator

    Пипец Мирра монстром становится в женском теннисе, Кудерметова неплохая теннисистка, но прошлась катком по ней! Главное без травм!

    22.03.2025

  • nikola mozaev

    Мирра разгромила Веронику Кудерметову, а ведь не так давно Вероника стояла довольно высоко в рейтинге. Следующий матч будет очень важным: на очереди Анисимова, которая сейчас тоже на ходу.

    22.03.2025

  • igor1972

    ей мужа кормить надо

    22.03.2025

  • Грег Хаус

    Нормулька

    22.03.2025

  • Zohr Vad

    В третьем круге Анисимова по зубам Мире. Её надо проходить на одном дыхании. В целом уже привыкаем, что на ранних стадиях Мира не должна отдавать игры. Третий подряд титул, конечно, взять будет тяжело. Посмотрим. А Мире удачи

    22.03.2025

  • кирдык

    Это попахивает гениальностью

    22.03.2025

  • Бен Ричардс

    Куй железо не отходя кассы.

    22.03.2025

  • Анжиецц

    Как легко Мирра уходила с 0-40, 15-40 на подачах Вероники! Та просто не знала, что ей делать. Нервничала. Нет, несколько красивых розыгрышей Кудерметова показала. Но в целом Мирра действовала на неё, как удав на кролика.

    22.03.2025

  • TokTram_

    Это виноват руский вратарь,...не то ...во!... И побежала сразу обналичивать чек, не даёт другим заработать,..опять не то ...О!...Это потому что Кудерметова играла первый круг,а Андреева отдыхала, подкараулила усталую! (с) (ну, почти)

    22.03.2025

  • Иван Л.

    Выносите

    22.03.2025

  • sirah

    Жаль, что соотечественницу пришлось выбивать из турнира. А так... Как говорится, счёт на табло. Феноменальная серия Мирры продолжается, с чем её можно только поздравить.

    22.03.2025

  • krinf15

    Не знаю - кому как - но мне показалось, что в обоих сетах решающим был второй гейм, когда Кудерметиха на своей подаче вела 40:15 и 40:0, но всякий раз Мирра просто выносила её с корта и делала брейки! Наверное, после этого совсем не удивительно, что Ника в розыгрыше последнего гейма "выдала на гора" две или три двойных...

    22.03.2025

  • krinf15

    Хорошая, уверенная победа Миррочки! Причём, что немаловажно, сделала это достаточно спокойно - без лишней нервотрёпки и сверхусилий! Как раз то, что нужно для старта турнира!

    22.03.2025

  • igor1972

    Деклассировала Андреева соперницу. Кудерметова пыталась во втором сете зацепиться, но лишь слегка задержала свой разгром...

    22.03.2025

    • Калинская сыграет с Пегулой в третьем круге турнира в Майами

    Александрова в паре с Стирнс вышли во второй круг турнира в Майами

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости