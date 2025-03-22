Андреева переиграла Кудерметову во втором круге турнира в Майами

Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову во втором круге турнира в Майами — 6:0, 6:2.

Матч длился 1 час 8 минут. 17-летняя Андреева подала 4 раза навылет и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 4 подачи навылет, 7 двойных ошибок и 0 реализованных брейк-пойнтов (из 2).

Следующей соперницей Андреевой будет американка Аманда Анисимова, которая победила египтянку Майару Шериф — 6:2, 6:2.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Мирра Андреева (Россия, 11) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:0, 6:2

Элина Свитолина (Украина, 22) — Белинда Бенчич (Швейцария) — 6:1, 6:2

Аманда Анисимова (США, 17) — Майар Шериф (Египет) — 6:2, 6:2