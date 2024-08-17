Мирра Андреева в четвертьфинале турнира в Цинциннати взяла первый сет у Свентек

Российская теннисистка Мирра Андреева в четвертьфинале турнира в Цинциннати встречается с первой ракеткой мира Игой Свентек.

В первом сете 17-летняя россиянка одержала победу со счетом 6:4. У Андреевой 5 эйсов, двойная ошибка и реализованный брейк-пойнт из двух.

Это первый матч в карьере между Андреевой и Свентек. Победительница в полуфинале встретится с белоруской Ариной Соболенко или россиянкой Людмилой Самсоновой.