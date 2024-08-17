Мирра Андреева в четвертьфинале турнира в Цинциннати проиграла второй сет Свентек

Российская теннисистка Мирра Андреева в четвертьфинале турнира в Цинциннати встречается с первой ракеткой мира Игой Свентек.

Во втором сете 17-летняя россиянка уступила со счетом 3:6. У Андреевой 3 эйса, 3 двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта. Первый сет выиграла россиянка — 6:4.

Это первый матч в карьере между Андреевой и Свентек. Победительница в полуфинале встретится с белоруской Ариной Соболенко или россиянкой Людмилой Самсоновой.