Мирра Андреева уступила Свентек в четвертьфинале турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Мирра Андреева в четвертьфинале турнира в Цинциннати уступила первой ракетке мира Игу Свентек со счетом 6:4, 3:6, 5:7.

Встреча продолжалась 2 часа 40 минут. На счету 17-летней россиянки 12 эйсов, 4 двойные ошибки и реализованный брейк-пойнт. Это первая в карьере встреча между Андреевой и Свентек.

В полуфинале Свентек встретится с победительницей матча Арина Соболенко (Белоруссия) — Людмила Самсонова (Россия).