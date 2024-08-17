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Сегодня, 20:48

Мирра Андреева уступила Свентек в четвертьфинале турнира в Цинциннати

Сергей Разин
корреспондент
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Мирра Андреева.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Мирра Андреева в четвертьфинале турнира в Цинциннати уступила первой ракетке мира Игу Свентек со счетом 6:4, 3:6, 5:7.

Встреча продолжалась 2 часа 40 минут. На счету 17-летней россиянки 12 эйсов, 4 двойные ошибки и реализованный брейк-пойнт. Это первая в карьере встреча между Андреевой и Свентек.

В полуфинале Свентек встретится с победительницей матча Арина Соболенко (Белоруссия) — Людмила Самсонова (Россия).

Ига Свентек
Мирра Андреева
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