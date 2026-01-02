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2 января, 20:28

Мирра Андреева сыграет в паре с Александровой на турнире в Брисбене

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российская теннисистка Мирра Андреева заявилась на турнир в Брисбене (Австралия) в парном разряде.

18-летняя россиянка сыграет в паре с соотечественницей Екатериной Александровой. В первом круге Андреева и Александрова встретятся с Чань Хаочин из Тайваня и китаянкой Цзян Синьюй.

Ранее стало известно, что Андреева не сыграет в паре с Дианой Шнайдер на Australian Open-2026.

Мирра Андреева и&nbsp;Диана Шнайдер.МиДи — все? Андреева и Шнайдер не выступят в паре на Australian Open-2026

Турнир в Брисбене пройдет с 4 по 11 января 2026 года.

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Теннис
Екатерина Александрова
Мирра Андреева
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