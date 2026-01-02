Мирра Андреева сыграет в паре с Александровой на турнире в Брисбене

Российская теннисистка Мирра Андреева заявилась на турнир в Брисбене (Австралия) в парном разряде.

18-летняя россиянка сыграет в паре с соотечественницей Екатериной Александровой. В первом круге Андреева и Александрова встретятся с Чань Хаочин из Тайваня и китаянкой Цзян Синьюй.

Ранее стало известно, что Андреева не сыграет в паре с Дианой Шнайдер на Australian Open-2026.

Турнир в Брисбене пройдет с 4 по 11 января 2026 года.