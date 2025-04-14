Мирра Андреева сыграет с сестрой в первом круге турнира в Штутгарте

Российская теннисистка Мирра Андреева встретится с сестрой Эрикой Андреевой в первом круге турнира в Штутгарте.

Во втором круге одна из сестер Андреевых сыграет с еще одной россиянкой — победительницей пары Екатерина Александрова — Людмила Самсонова.

Ранее соперницей 17-летней россиянки должна была стать Марта Костюк, но украинка из-за травмы снялась с турнира за день до игры.

Мирра Андреева занимает седьмое место в рейтинге WTA. Эрика Андреева идет на 97-й позиции.