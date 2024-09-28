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Сегодня, 19:01

Мирра Андреева сыграет с Донной Векич в третьем круге турнира в Пекине

Руслан Минаев
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Хорватка Донна Векич обыграла швейцарку Викторию Голубич во втором круге турнира в Пекине — 4:6, 7:6 (7:3), 6:4.

Матч длился 2 часа 47 минут. Векич реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. У Голубич — 4 из 7 реализованных брейк-пойнтов.

Векич вышла в третий круг и встретится с россиянкой Миррой Андреевой.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Донна Векич (Хорватия, 16) — Виктория Голубич (Швейцария) — 4:6, 7:6 (7:3), 6:4

Теннис
Донна Векич
Мирра Андреева
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