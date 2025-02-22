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22 февраля 2025, 20:34

Мирра Андреева стала самой молодой победительницей «тысячника»

Руслан Минаев
Мирра Андреева.
Фото Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева выиграла турнир серии WTA 1000 в Дубае. В финале она одержала победу над датчанкой Кларой Таусон — 7:6 (7:1), 6:1.

Андреева в возрасте 17 лет и 300 дней стала самой молодой победительницей «тысячника» с 2009 года — когда был введен подобный формат турниров.

Для Андреевой это второй титул в карьере и первый на турнире уровня WTA 1000. Благодаря победе в «тысячнике» Мирра поднимется на 9-е место в мировом рейтинге и станет первой ракеткой России.

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Теннис
Мирра Андреева
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