Мирра Андреева стала единственной теннисисткой, дважды выигравшей турнир WTA без потери сета в сезоне-2026

Мирра Андреева стала единственной теннисисткой, которая в сезоне-2026 выиграла два турнира WTA в одиночном разряде, не уступив ни одного сета. Россиянка прошла без потерь соревнования в Аделаиде в январе и Итоговый турнир в Индиан-Уэллсе в ноябре. В девяти матчах она выиграла все 18 партий, отдав соперницам суммарно 41 гейм.

В итоговом статистическом обзоре WTA отмечается, что за год было семь чемпионских выступлений без потери сета. Два из них принадлежат Андреевой. По одному такому титулу завоевали Арина Соболенко, Сорана Кырстя, Мэдисон Киз, Ива Йович и Клэр Лю.

В Аделаиде Мирра выиграла четыре матча и уступила соперницам всего 15 геймов. Она обыграла Марию Боузкову, Майю Джойнт и Диану Шнайдер, а в финале победила Викторию Мбоко — 6:3, 6:1. По количеству проигранных геймов это оказалось самым уверенным чемпионским выступлением сезона.

На Итоговом турнире 19-летняя россиянка выиграла пять матчей без проигранных сетов, уступив только 26 геймов. В финале она победила Элину Свитолину — 7:5, 6:3. С момента возвращения группового формата в 2003 году меньше геймов на пути к титулу отдавала лишь Ига Свентек — 20 в 2023-м.

Всего за сезон-2026 Андреева выиграла четыре турнира и завершила год на втором месте в рейтинге WTA.