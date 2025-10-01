Мирра Андреева уступила Картал в четвертом круге турнира в Пекине

Российская теннисистка Мирра Андреева проиграла британке Сонай Картал в четвертом круге турнира в Пекине — 5:7, 6:2, 5:7.

Матч продлился 2 часа 27 минут.

На счету Андреевой 3 подачи навылет, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 6. Ее соперница сделала 2 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 2 брейк-пойнта из 5.

В следующем круге 23-летняя Картал сыграет с представительницей Чехии Линдой Носковой.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Сонай Картал (Великобритания) — Мирра Андреева (Россия, 4) — 7:5, 2:6, 7:5