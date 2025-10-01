Теннис
Сегодня, 13:51

Мирра Андреева уступила Картал в четвертом круге турнира в Пекине

Сергей Ярошенко
Мирра Андреева.
Фото Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева проиграла британке Сонай Картал в четвертом круге турнира в Пекине — 5:7, 6:2, 5:7.

Матч продлился 2 часа 27 минут.

На счету Андреевой 3 подачи навылет, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 6. Ее соперница сделала 2 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 2 брейк-пойнта из 5.

В следующем круге 23-летняя Картал сыграет с представительницей Чехии Линдой Носковой.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Сонай Картал (Великобритания) — Мирра Андреева (Россия, 4) — 7:5, 2:6, 7:5

Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • f0rz

    Я говорил. Ну, учитывая то, на каком неплохом ходу была Джойнт, выбор был логичный. Но кто же знал, что Картал так пиканет? Её терять было нечего, играла раскованно, и её чертовски везло в ключевых моментах, пару раз сетка её прям спасала от серьёзных неприятностей. Это впрочем не умаляет того что Мирра все равно могла да и должна была забирать в двух. Реализуй те бп в начале первого сета, спокойно дальше подавала бы. Ну или в концовке третьего сета, но тут уже просто не хватило сил на решительные действия, и в итоге все было упущено.

    01.10.2025

  • Андрей Гридасов

    После первого сета было уже ясно, что Андреева этот матч проиграет. Красноречивее всего об этом свидетельствовало то, как она сдала первый сет, без борьбы и без желания что-либо менять в своей игре. Ожидать ошибок соперницы в этом матче было бесполезно, хотя в 11-м гейме третьего сета Картал ей такой подарок поднесла, 5 раз пробив за пределы корта. Но даже таким подарком Мирра не смогла воспользоваться. Мастерство есть, а упорству нужно учиться у таких, как Картал. Иначе будут её проходить 81-е номера рейтинга.

    01.10.2025

  • Vladislove Dobry

    Переоценили . Когда её никто не знал , на неё и не настраивались особо . Теперь её все изучили и оказалось , что её вполне можно обыгрывать . И даже ноунеймам . Так что место в пятёрке , думаю , это её потолок .

    01.10.2025

  • ОстроV Zаячий

    А, да, опять плакала? Или на сухую?

    01.10.2025

  • hant64

    Я вижу не первый матч этой Картал, она всегда бьется не на жизнь, а на смерть. И я сразу же сказал позавчера, что Картал для Мирры хуже вариант, чем была бы Джойнт. Но это рассуждения из серии абы да кабы.:grin:

    01.10.2025

  • Черемисин57

    Поражения российских теннисистов и теннисисток говорят о том, что российский теннис загибается! Какая там ракетка мира Андреева? 5ая? И так слить матч британке!! Как она забралась на такую высоту с явными проблемами в технике и тактике игры в теннис? Скоро увидим движение вниз в исполнении " звезды " Мирры Андреевой!!!

    01.10.2025

  • f0rz

    Опять подвело отсутствие качественного форхенда. Ну получается бить на силу, сыграй по восходящему, как с бэкхенда делала... Ну и сил совсем мало осталось, Картал просто перебегала и перебила в концовке.

    01.10.2025

  • Vladislove Dobry

    С такой игрой не думаю , что Андреева хоть один шлем в карьере возьмёт . Характера нет . Концовки двух партий просто отдала . Ну и ждём откат из десятки во вторую десятку .

    01.10.2025

  • Из Алматы

    Да, тут вполне могла выиграть. Чуть-чуть не хватило. А вот с Джойнт, боюсь, из-за несколько ошибок подряд, и вообще могла просто "расклеиться" и ..."слёзки на колёсках". Как помним, в таких случаях у Мирры игра полностью перестаёт идти.

    01.10.2025

  • ОстроV Zаячий

    Кто на этот раз не увидел на той стороне корта будущую первую ракетку женского мирового тенниса?

    01.10.2025

  • Skorz

    По манере игры , Мирра все больше становится похожей на Даниила ((( Вылетать , прости Господи , ХЗ от кого ( Британка , вроде как в восьмом десятке ? У нас , какой-то "принцип домино" как одного вышибли , вслед посыпались все ((( Пора прекращать эту порочную практику !))

    01.10.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Превращение в новую Шарапову снова переносится на неопределённый срок

    01.10.2025

  • Кот-матрос

    Скорее там Мирра ляпнула.

    01.10.2025

  • nikola mozaev

    Уж сколько раз твердили миру про нашу славную Мирру, а воз и ныне там. Вновь болезненное поражение, на сей раз от Квартал. К сожалению, Андреева уступила по делу.

    01.10.2025

  • hant64

    Как там, Картал попроще, чем Джойнт? Именно твоё было инение, и ещё Forza, если не ошибаюсь.

    01.10.2025

  • hant64

    Сегодня Мирра не выглядела безнадёжно, всё было почти окей. Но соперница выдала что-то невероятное.

    01.10.2025

  • инок

    Мирра уже на каком турнире не демонстрирует былой уверенной игры. Тут ещё понятно, конец сезона, погодные условия и британец соперник попался.))

    01.10.2025

  • Кот-матрос

    Нейтралы должны быть без нервов, это идейным Родина не простит.:wink:

    01.10.2025

  • hant64

    Ну и как, лучше соперницей оказалась Картал для Андреевой, чем Джойнт? Я не одно такое мнение прочитал позавчера. Нельзя сказать, чтобы Мирра играла плохо, просто какой-то запредельный уровень выдала британка. И да, в таких матчах на тоненького брейк-пойнты в одиннадцатых геймах нужно реализовывать, чего Мирра не сделала. А Картал, хоть и со второго матчболла, но смогла.

    01.10.2025

  • fonkom

    Нейтралы))) что с них требовать?))

    01.10.2025

  • Vladislove Dobry

    Ну как так ? Проигрывать не пойми кому . А тут все ей диферамбы пели . Пока рановато .

    01.10.2025

  • Байба Бендика

    Да и фиг с ней.....

    01.10.2025

  • Кот-матрос

    Вот что это за болезнь у всех наших? Закапывают сами себя в последний момент... какие-то хлюпики все.

    01.10.2025

  • fonkom

    Проиграть этой(этому) пацанке? Ну совсем грустно. Переоценили Мирру или временный спад? Пойти по пути Медведева и сменить тренера? Или что? Но явно "в консерватории что-то не так".

    01.10.2025

  • Николай Шибаев

    Не выстояла две концовки в сетах с мужеподобной британкой...

    01.10.2025

  • Из Алматы

    Мирре трудно даются игры с агрессивными соперницами. И на этот раз не сумела справиться в том числе с нервами, пошли ошибки. Главное - на своей подаче. Плюс подустала. Отсюда и брейки Картал. Жаль. Надо больше работать над техникой подач и форхендов. И добавить выносливости.

    01.10.2025

  • инок

    С такой валидольной игрой и результатами Мирру из топ-10 попросят скоро на выход...

    01.10.2025

  • vadpetr1690

    А сколько было фанфар!Вот и загремела под фанфары!

    01.10.2025

  • Главврач Маргулис/

    Чемпионского характера нет. Точка.

    01.10.2025

  • igor1972

    Сплошные разочарования от Андреевой в этом сезоне, уже никаких эмоций не осталось...

    01.10.2025

    • Потапова уступила Носковой в четвертом круге турнира в Пекине

