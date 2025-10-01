Мирра Андреева уступила Картал в четвертом круге турнира в Пекине
Российская теннисистка Мирра Андреева проиграла британке Сонай Картал в четвертом круге турнира в Пекине — 5:7, 6:2, 5:7.
Матч продлился 2 часа 27 минут.
На счету Андреевой 3 подачи навылет, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 6. Ее соперница сделала 2 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 2 брейк-пойнта из 5.
В следующем круге 23-летняя Картал сыграет с представительницей Чехии Линдой Носковой.
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Сонай Картал (Великобритания) — Мирра Андреева (Россия, 4) — 7:5, 2:6, 7:5
Новости