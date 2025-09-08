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8 сентября 2025, 06:50

Мирра Андреева сохранила пятое место в рейтинге WTA

Сергей Разин
корреспондент
Мирра Андреева.
Фото Global Look Press

WTA опубликовала обновленный рейтинг теннисисток.

Продолжает лидировать в списке белоруска Арина Соболенко, которая стала победительницей US Open. На втором месте Ига Свентек из Польши, замыкает тройку американка Кори Гауфф. На четвертой строчке находится Аманда Анисимова из США, которая уступила Соболенко в финале US Open. На пятом месте осталась россиянка Мирра Андреева.

Екатерина Александрова поднялась на одну строчку и занимает 11-е место в рейтинге. Диана Шнайдер опустилась на 19-е место, Людмила Самсонова занимает 21-ю строчку, Вероника Кудерметова — на 26-м месте, Анна Калинская — на 32-й строчке.

Рейтинг WTA, версия от 8 сентября:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 11225 очков

2. (2) Ига Свентек (Польша) — 7933

3. (3). Кори Гауфф (США) — 7874

4. (9). Аманда Анисимова (США) — 5159

5. (5). Мирра Андреева (Россия) — 4793

6. (6). Мэдисон Киз (США) — 4579

7. (4). Джессика Пегула (США) — 4383

8. (8). Жасмин Паолини (Италия) — 4006

9. (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4003

10. (10). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3833

11. (12). Екатерина Александрова (Россия) — 3026...

19 (17). Диана Шнайдер (Россия) — 2246...

21. (20). Людмила Самсонова (Россия) — 2049...

26 (25). Вероника Кудерметова (Россия) — 1763...

32 (29). Анна Калинская (Россия) — 1582...

52 (45). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1185...

57 (53). Анастасия Потапова (Россия) — 1076...

65 (67). Полина Кудерметова (Россия) — 1000...

71 (80). Анна Блинкова (Россия) — 938...

76 (65). Камилла Рахимова (Россия) — 906...

80 (90). Анастасия Захарова (Россия) — 892.

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Анна Калинская
Арина Соболенко
Вероника Кудерметова
Диана Шнайдер
Екатерина Александрова
Людмила Самсонова
Мирра Андреева
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