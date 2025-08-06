Мирра Андреева снялась с турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Мирра Андреева не выступит на турнире в Цинциннати.

Такое решение связано с травмой 18-летней россиянки.

На турнире в Монреале Андреева уступила в третьем круге американке Маккартни Кесслер (6:7 (5:7), 4:6). Во втором сете россиянка подвернула ногу и упала на корт.

Турнир в Цинциннати пройдет с 7 по 18 августа. В 2024 году победительницей турнира стала белоруска Арина Соболенко, в финале обыгравшая американку Джессику Пегулу.