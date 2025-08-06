Теннис
6 августа, 10:18

Мирра Андреева снялась с турнира в Цинциннати

Сергей Разин
корреспондент
Мирра Андреева.
Фото Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева не выступит на турнире в Цинциннати.

Такое решение связано с травмой 18-летней россиянки.

На турнире в Монреале Андреева уступила в третьем круге американке Маккартни Кесслер (6:7 (5:7), 4:6). Во втором сете россиянка подвернула ногу и упала на корт.

Турнир в Цинциннати пройдет с 7 по 18 августа. В 2024 году победительницей турнира стала белоруска Арина Соболенко, в финале обыгравшая американку Джессику Пегулу.

Мирра Андреева
  • Soliton Оренбург

    да хле объяснять этому петуху

    06.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Кассиль - это ухудшенная версия знатока слухов российского футбола (фамилия начинается на К, но - не Карпин). Бог тенниса - информация, которую нужно уметь добывать (если есть время) и перепроверять (от трех разных, не связанных с собою источников, так нам на курсе ОРД рассказывали).

    06.08.2025

  • f0rz

    Если что, физиотерапевт оттуда сам ушел, учитыая все обстоятельства

    06.08.2025

  • hant64

    Дима, осталось только озвучить имя этого Бога тенниса. Попробую угадать - это Лев Кассиль. Ну, по крайней мере, по версии Островка из зайцев, Кассиль как минимум полубог)).

    06.08.2025

  • f0rz

    Волгоградец упомянул китайскую платформу, на прайм-спорте тоже написали что может сняться. Но до официального объявления от самого спортсмена или турнира это все слухи и домыслы. Они могут быть верными, а могут быть и неверными. Тут и ты и я могли бы это написать, и оказаться правыми. Или не оказаться)

    06.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Он - на прямой связи с Богом тенниса. :point_up:?

    06.08.2025

  • hant64

    Откуда тогда Волгоградец об этом узнал, написав, что точно снялась, а не предполагая такое развитие событий? Он на прямой связи с Миррой?:slight_smile:

    06.08.2025

  • Djin Ignatov

    Правильно , надо набраться сил и подтвердить те надежды которые раньше возлагались на тебя ! И не стесняйся подключать " жабры " в игре для своей победы ! Успехов и поменьше плакать !

    06.08.2025

  • ОстроV Zаячий

    Ну так надо очёчки защищать, а что-то "звезда" после шумного празднования совершеннолетия ни как не приведёт себя в порядок. Вроде увели физиотерапевта у Рыбакиной, но не в коня корм. Пришлось Льву Кассилю снимать свою девочку. А то быстро вылетит из десяточки.

    06.08.2025

  • f0rz

    Ну это до сегодняшнего дня были по сути просто догадки. Ни на одном ресурсе, включая все соцсети и сайт турнира не было уведомления что она снялась.

    06.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Давно пора поменять вывеску на "Наш спорт", но нельзя - маркетинг диктует свои законы.

    06.08.2025

  • hant64

    Об этом было известно уже два дня назад. Но нынешний Спорт-Экспресс - это просто какой-то неторопливый эстонский неэкспресс:grin:

    06.08.2025

  • hovawart645

    Правильное решение - пусть залечивает травму до конца. Здоровья, Мирра!

    06.08.2025

  • f0rz

    Все-таки снялась(

    06.08.2025

  • AlexM

    Поправляйся, Мирра. Ждем возвращения на теннисные корты, красотка.

    06.08.2025

