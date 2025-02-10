Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли во второй круг парного турнира в Дохе
Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер пробились во второй круг парного турнира в Дохе.
В первом круге теннисистки обыграли американский дуэт Эшлин Крюгер/Джессика Пегула — 4:6, 6:3, 10:7. Матч длился 1 час 23 минуты.
В следующем матче Андреева и Шнайдер сыграют с парой Габриэла Дабровски/Эрин Руттлайфф (Канада/Новая Зеландия, 1).
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2025
Призовой фонд 3 654 963 доллара
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия) — Эшлин Крюгер/Джессика Пегула (США) — 4:6, 6:3, 10:7
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