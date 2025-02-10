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10 февраля 2025, 21:43

Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли во второй круг парного турнира в Дохе

Сергей Ярошенко

Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер пробились во второй круг парного турнира в Дохе.

В первом круге теннисистки обыграли американский дуэт Эшлин Крюгер/Джессика Пегула — 4:6, 6:3, 10:7. Матч длился 1 час 23 минуты.

В следующем матче Андреева и Шнайдер сыграют с парой Габриэла Дабровски/Эрин Руттлайфф (Канада/Новая Зеландия, 1).

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2025

Призовой фонд 3 654 963 доллара

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия) — Эшлин Крюгер/Джессика Пегула (США) — 4:6, 6:3, 10:7

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Теннис
Джессика Пегула
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
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