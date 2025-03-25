Мирра Андреева развеяла опасения насчет здоровья и физического состояния: «Сейчас уже все хорошо»

Первая ракетка России, 17-летняя Мирра Андреева в разговоре с обозревателем «СЭ» после победного матча в паре рассказала о своем здоровье, физическом состоянии и причинах поражения в трех сетах от американки Аманды Анисимовой в одиночном турнире Майами.

— Сейчас уже все хорошо, — говорит Андреева. — Я бы не сказала, что проиграла только поэтому (из-за проблем со здоровьем. — Прим. И.Р.). Она [Анисимова] провела очень хороший матч. А у меня было много возможностей, которыми я не воспользовалась.

Андреева не подтвердила опасений насчет своего физического состояния после двух подряд выигранных «тысячников» в Дубае и Индиан-Уэллс:

— Конечно, устаешь чуть-чуть, но особо нет выбора — просто продолжаешь играть и знаешь, что скоро будет отдых. Я бы не сказала, что прямо супер устала.

Как стало известно «СЭ», за три часа до матча с Анисимовой у Андреевой начались боли в желудке, которые сохранялись и во время игры, в первом сете которой Мирра не раз вызывала врача. В ночь с понедельника на вторник Андреева с Дианой Шнайдер уверенно обыграли пару из Китая и вышли в четвертьфинал женского парного турнира.