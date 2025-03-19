Андреева: «Андрееску сказала, что, если мне когда-нибудь понадобится совет, я всегда могу на нее рассчитывать»

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, кто из игроков помогал ей освоиться в туре.

«Я могу назвать одну теннисистку. Это был мой самый первый турнир в Мадриде в 2023-м, с которого начался мой прорыв. Я дошла до четвертого круга и после турнира получила сообщение от Бьянки Андрееску. Кажется, она была единственной теннисисткой, которая мне написала», — сказала Андреева на пресс-конференции.

Также 17-летняя теннисистка заявила, что Андрееску написала ей после победы в Индиан-Уэллсе.

«Она сказала, что, если мне когда-нибудь понадобится совет или поддержка, я всегда могу на нее рассчитывать, написать или позвонить. Это было очень мило с ее стороны. Она также написала мне после победы на последнем турнире и сказала столько приятных слов», — добавила Андреева.

Российская теннисистка сейчас занимает 6-е место в мировом рейтинге. Андреева выиграла два турнира WTA-1000 подряд.

На этой неделе теннисистка сыграет в Майами. Ее соперницей во втором круге станет победительница матча Вероника Кудерметова — Ван Синьюй.

24-летняя Бьянка Андрееску — победительница Открытого чемпионата США-2019 и трех турниров WTA в одиночном разряде.