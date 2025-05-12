Теннис
12 мая, 23:09

Мирра Андреева расплакалась после решения судьи на турнире в Риме

Руслан Минаев
Мирра Андреева.
Фото Reuters

Россиянка Мирра Андреева не сдержала эмоций после решения судьи в матче с датчанкой Кларой Таусон (5:7, 6:3, 6:2) в четвертом круге турнира в Риме.

В третьем сете при счете 1:1 на подаче россиянки арбитр попросила переиграть розыгрыш, который выиграла Андреева. Причина решения — отключение света на стадионе.

«Свет выключили перед тем, как ты нанесла удар. Она [Таусон] уже указывала на это раньше», — сказала судья.

«Да, но она уже понимала, что проиграет очко. Я была в середине розыгрыша. Вы знаете, насколько это выглядит смешно», — сказала Андреева.

«Мое мнение — розыгрыш должен быть переигран», — заключила судья.

После этого Андреева утирая слезы, отправилась выполнять подачу. Россиянка выиграла гейм, несмотря на двойной брейк-пойнт у соперницы.

За выход в полуфинал «тысячника» в Риме Андреева сыграет с американкой Коко Гауфф.

«Трактор» уволил еще одного канадского тренера
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
  • KlimA

    После этого гейма стало понятно что Мирра матч не отдаст!)

    13.05.2025

  • Marty Friedman

    вшей в окопе гоняешь?))

    13.05.2025

  • AlexM

    Ситуации с судейством в теннисе могут интерпретироватся по разному, например, в прошлом сезоне на турнире в Канаде Эрике Андреевой засчитали проигрыш очка в гейме, когда она отбивалась от осы, и сигнализировала арбитру о том, что не может принять подачу соперницы поднятой рукой. Как результат, очко в пользу соперницы. Сегодня Таусон пожаловалась на то, что освещение вроде бы как мешает ей принять подачу Мирры Андреевой. В результате- Мирру судья заставил переиграть этот розыгрыш... Как говорится, без комментариев...

    13.05.2025

  • hant64

    Ему расторопша не поможет, там голову лечить нужно, лоботомией, да и она может ничем не помочь:grin:

    13.05.2025

  • Gordon

    Выпей расторопши, обвинитель интернетный и трусливый. Она желчь ищ организма хорошо выводит.

    12.05.2025

  • Gene63

    Много ещё её ждёт открытий в мире взрослых... Держись, девочка!

    12.05.2025

  • александр стаселович

    поведение не улучшается ... дальше уже Медведев 2.0 будет ... мат истарика и стучать ножками лёжа на корте ??

    12.05.2025

  • spartsmen

    разбудили зверя :grin:

    12.05.2025

  • zg

    Красавица!Так их,судеек поганых и клар датских!

    12.05.2025

