Мирра Андреева расплакалась после решения судьи на турнире в Риме

Россиянка Мирра Андреева не сдержала эмоций после решения судьи в матче с датчанкой Кларой Таусон (5:7, 6:3, 6:2) в четвертом круге турнира в Риме.

В третьем сете при счете 1:1 на подаче россиянки арбитр попросила переиграть розыгрыш, который выиграла Андреева. Причина решения — отключение света на стадионе.

«Свет выключили перед тем, как ты нанесла удар. Она [Таусон] уже указывала на это раньше», — сказала судья.

«Да, но она уже понимала, что проиграет очко. Я была в середине розыгрыша. Вы знаете, насколько это выглядит смешно», — сказала Андреева.

«Мое мнение — розыгрыш должен быть переигран», — заключила судья.

После этого Андреева утирая слезы, отправилась выполнять подачу. Россиянка выиграла гейм, несмотря на двойной брейк-пойнт у соперницы.

За выход в полуфинал «тысячника» в Риме Андреева сыграет с американкой Коко Гауфф.