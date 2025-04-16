Мирра Андреева призналась, что работала с психологом перед матчем со своей сестрой Эрикой

Седьмая ракетка мира Мирра Андреева рассказала о работе с психологом перед матчем со своей сестрой Эрикой в первом круге турнира в Штутгарте (Германия).

«Я не могу заблокировать в своей голове тот факт, что против меня играет сестра. У меня слишком много мыслей проносится в голове. И я работою с психологом по этому поводу. Получила от него несколько советов и сегодня пыталась им следовать. Это было сложно, но нужно фокусироваться на своей работе на корте», — цитирует Андрееву ТАСС.

В матче первого круга Эрика Андреева снялась при счете 6:2, 1:0 в пользу Мирры из-за травмы колена.

В следующем круге 17-летняя Мирра встретится c 22-й ракеткой мира Екатериной Александровой.