Мирра Андреева — о поражениях: «После «Ролан Гаррос» было очень трудно восстановиться»

Седьмая ракетка мира Мирра Андреева рассказала о своем отношении к поражениям.

«Было много обсуждений и разговоров. Но, вы знаете, мы играем каждую неделю, невозможно выиграть каждый турнир. Поэтому вы учитесь справляться с поражениями. Иногда это проще, иногда сложнее. Например, после «Ролан Гаррос» было очень трудно восстановиться. На это потребовалось несколько дней, но я вынесла много позитива из тех недель. В Берлине тоже было тяжело, но немного легче, чем в Париже. Так что, думаю, я тоже прогрессирую в этом отношении. Учусь быстрее справляться с поражениями. Конечно, зависит от того, как ты проигрываешь и на каком турнире», — приводит слова Андреевой Punto de Break.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» 18-летняя россиянка уступила француженке Лоис Буассон со счетом 7:6 (8:6), 6:3.