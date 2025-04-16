Мирра Андреева спела на корте «Happy Birthday» для своего тренера Кончиты Мартинес

Российская теннисистка Мирра Андреева спела песню «Happy Birthday» для своего тренера Кончиты Мартинес.

На послематчевом интервью после победы над своей сестрой Эрикой (6:2, 1:0) она взяла микрофон и поздравила наставника, назвав ее «Дорогая Консепсьон».

Сегодня, 16 апреля, Мартинес исполнилось 53 года. Она является бывшей второй ракеткой мирае, победительницей Уимблдона-1994 и 46 турниров WTA, и трехкратным призером Олимпийских игр в парном разряде (1992, 2004 — серебро, 1996 — бронза).

В следующем раунде турнира в Штутгарте Мирра Андреева встретится с другой представительницей России — Екатериной Александровой.