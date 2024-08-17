Мирра Андреева повторила достижение Курниковой и Шараповой

Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла итальянку Ясмин Паолини в третьем круге турнира в Цинциннати — 3:6, 6:3, 6:2.

Ранее 17-летняя Андреева в этом сезоне обыгрывала Викторию Азаренко, Арину Соболенко и Каролину Плишкову. Россиянка стала пятой теннисисткой с 1975 года, которой удалось победить минимум трех бывших лидеров рейтинга WTA.

До этого подобного добивались: Мартина Хингис (1996), Анна Курникова (1998), Серена Уильямс (1999) и Мария Шарапова (2004-05).

В четвертьфинале турнира в Цинциннати Андреева встретится с действующим лидером мирового рейтинга Игой Свентек.