Андреева потеряла две позиции и занимает 10-е место в рейтинге WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева опустилась на десятую строчку в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Ранее она занимала восьмое место.

По итогам минувшей недели Андреева не смогла защитить прошлогодний титул на турнире категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, завершив выступление в третьем круге.

Людмила Самсонова потеряла сразу три позиции и выбыла из топ-20, заняв 22-ю строчку. Анастасия Захарова поднялась с 86-го на 74-е место, прибавив 12 позиций.

Лидером рейтинга остается белоруска Арина Соболенко, выигравшая турнир в Индиан-Уэллсе. Уроженка Москвы Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, впервые в карьере поднялась на второе место. Полька Ига Свентек опустилась на третью позицию.

Рейтинг WTA от 16 марта:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 11025 очков

2 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 7783

3 (2). Ига Свентек (Польша) — 7413

4 (4). Коко Гауфф (США) — 6748

5 (5). Джессика Пегула (США) — 6678

6 (6). Аманда Анисимова (США) — 6180

7 (7). Ясмин Паолини (Италия) — 4232

8 (9). Элина Свитолина (Украина) — 4020

9 (10). Виктория Мбоко (Канада) — 3351

10 (8). Мирра Андреева (Россия) — 3066

11 (11). Екатерина Александрова (Россия) — 2918

20 (20). Диана Шнайдер (Россия) — 1898

21 (22). Анна Калинская (Россия) — 1868

22 (19). Людмила Самсонова (Россия) — 1845

57 (56). Вероника Кудерметова (Россия) — 1090

71 (71). Оксана Селехметьева (Россия) — 912

74 (86). Анастасия Захарова (Россия) — 899

92 (94). Анна Блинкова (Россия) — 820

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