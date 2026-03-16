Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
WTA

16 марта, 09:16

Андреева потеряла две позиции и занимает 10-е место в рейтинге WTA

Руслан Минаев

Российская теннисистка Мирра Андреева опустилась на десятую строчку в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Ранее она занимала восьмое место.

По итогам минувшей недели Андреева не смогла защитить прошлогодний титул на турнире категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, завершив выступление в третьем круге.

Людмила Самсонова потеряла сразу три позиции и выбыла из топ-20, заняв 22-ю строчку. Анастасия Захарова поднялась с 86-го на 74-е место, прибавив 12 позиций.

Лидером рейтинга остается белоруска Арина Соболенко, выигравшая турнир в Индиан-Уэллсе. Уроженка Москвы Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, впервые в карьере поднялась на второе место. Полька Ига Свентек опустилась на третью позицию.

Рейтинг WTA от 16 марта:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 11025 очков

2 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 7783

3 (2). Ига Свентек (Польша) — 7413

4 (4). Коко Гауфф (США) — 6748

5 (5). Джессика Пегула (США) — 6678

6 (6). Аманда Анисимова (США) — 6180

7 (7). Ясмин Паолини (Италия) — 4232

8 (9). Элина Свитолина (Украина) — 4020

9 (10). Виктория Мбоко (Канада) — 3351

10 (8). Мирра Андреева (Россия) — 3066

11 (11). Екатерина Александрова (Россия) — 2918

20 (20). Диана Шнайдер (Россия) — 1898

21 (22). Анна Калинская (Россия) — 1868

22 (19). Людмила Самсонова (Россия) — 1845

57 (56). Вероника Кудерметова (Россия) — 1090

71 (71). Оксана Селехметьева (Россия) — 912

74 (86). Анастасия Захарова (Россия) — 899

92 (94). Анна Блинкова (Россия) — 820

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Анастасия Захарова (теннис)
Арина Соболенко
Елена Рыбакина
Ига Свентек
Людмила Самсонова
Мирра Андреева
Читайте также
Пользователи соцсетей показали кадры разрушений после землетрясения в Венесуэле
Средства ПВО уничтожили 269 украинских БПЛА над регионами РФ за ночь
Змеи, магия вуду и воровство. Что происходит вокруг чемпионата мира 2026 по футболу
Олимпиады и чемпионаты мира в нынешнем виде умрут. МОК делает для этого все возможное
«Мне нужна помощь». Экс-бойца UFC Порье задержали после пьяной выходки в аэропорту
The Telegraph узнала о намерении Великобритании продать нефть с танкера Smyrtos
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Соболенко: «Что за неделя! Завести щенка, обручиться и выиграть титул»

Соболенко рассказала, как отметит победу в Индиан-Уэллсе: «Поэтому я никогда не бываю в хорошей форме»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости