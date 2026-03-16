Андреева потеряла две позиции и занимает 10-е место в рейтинге WTA
Российская теннисистка Мирра Андреева опустилась на десятую строчку в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Ранее она занимала восьмое место.
По итогам минувшей недели Андреева не смогла защитить прошлогодний титул на турнире категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, завершив выступление в третьем круге.
Людмила Самсонова потеряла сразу три позиции и выбыла из топ-20, заняв 22-ю строчку. Анастасия Захарова поднялась с 86-го на 74-е место, прибавив 12 позиций.
Лидером рейтинга остается белоруска Арина Соболенко, выигравшая турнир в Индиан-Уэллсе. Уроженка Москвы Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, впервые в карьере поднялась на второе место. Полька Ига Свентек опустилась на третью позицию.
Рейтинг WTA от 16 марта:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 11025 очков
2 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 7783
3 (2). Ига Свентек (Польша) — 7413
4 (4). Коко Гауфф (США) — 6748
5 (5). Джессика Пегула (США) — 6678
6 (6). Аманда Анисимова (США) — 6180
7 (7). Ясмин Паолини (Италия) — 4232
8 (9). Элина Свитолина (Украина) — 4020
9 (10). Виктория Мбоко (Канада) — 3351
10 (8). Мирра Андреева (Россия) — 3066
11 (11). Екатерина Александрова (Россия) — 2918
20 (20). Диана Шнайдер (Россия) — 1898
21 (22). Анна Калинская (Россия) — 1868
22 (19). Людмила Самсонова (Россия) — 1845
57 (56). Вероника Кудерметова (Россия) — 1090
71 (71). Оксана Селехметьева (Россия) — 912
74 (86). Анастасия Захарова (Россия) — 899
92 (94). Анна Блинкова (Россия) — 820