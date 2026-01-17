Мирра Андреева пошутила после победы в финале турнира в Аделаиде: «Кажется, я все сделала сама»
Россиянка Мирра Андреева в шутливой форме обратилась к команде после победы в финале турнира WTA 500 в Аделаиде.
В матче за титул 8-я ракетка мира обыграла канадку Викторию Мбоко (6:3, 6:1).
«Наверное, нужно поблагодарить команду, но мне кажется, что я все сделала сама. Не знаю, что сказать. Я много тренировалась, работала, проливала пот. И, честно, не знаю, зачем вы приехали. Конечно, я шучу», — сказала Андреева на церемонии награждения.
Теннисистка поблагодарила тренерский штаб и выразила отдельную благодарность маме.
«Спасибо маме — она всегда рядом и всегда очень сильно меня поддерживает», — сказала россиянка.
18-летняя Андреева выиграла четвертый турнир WTA в карьере и первый с марта 2025 года.
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