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17 января, 07:19

Мирра Андреева пошутила после победы в финале турнира в Аделаиде: «Кажется, я все сделала сама»

Руслан Минаев
Мирра Андреева.
Фото AFP

Россиянка Мирра Андреева в шутливой форме обратилась к команде после победы в финале турнира WTA 500 в Аделаиде.

В матче за титул 8-я ракетка мира обыграла канадку Викторию Мбоко (6:3, 6:1).

«Наверное, нужно поблагодарить команду, но мне кажется, что я все сделала сама. Не знаю, что сказать. Я много тренировалась, работала, проливала пот. И, честно, не знаю, зачем вы приехали. Конечно, я шучу», — сказала Андреева на церемонии награждения.

Теннисистка поблагодарила тренерский штаб и выразила отдельную благодарность маме.

«Спасибо маме — она всегда рядом и всегда очень сильно меня поддерживает», — сказала россиянка.

Мирра Андреева.Мирра взяла первый титул за десять месяцев. Выиграла в битве молодых звезд

18-летняя Андреева выиграла четвертый турнир WTA в карьере и первый с марта 2025 года.

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Теннис
Мирра Андреева
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