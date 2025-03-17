Мирра Андреева поднялась на третье место в Чемпионской гонке WTA

Россиянка Мирра Андреева поднялась на одну позицию и занимает третье место в Чемпионской гонке WTA.

Теннисистка стала победительницей турнира серии WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, обыграв в финале белоруску Арину Соболенко (2:6, 6:4, 6:3). Андреева обошла польку Игу Свентек, которая теперь занимает четвертое место.

На две строчки опустилась россиянка Екатерина Александрова (13-е место), на две позиции поднялась Диана Шнайдер (19-е место). Ее соотечественница Людмила Самсонова вошла в топ-25, поднявшись на 15 строчек.

Чемпионская гонка WTA от 17 марта:

1 (1). Мэдисон Киз (США) — 2944 очка

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 2580

3 (4). Мирра Андреева (Россия) — 2500

4 (3). Ига Свентек (Польша) — 2100

5 (6). Елена Рыбакина (Казахстан) — 1310

6 (5). Клара Таусон (Дания) — 1300

7 (7). Эмма Наварро (США) — 1234

8 (10). Джессика Пегула (США) — 1160

9 (9). Аманда Анисимова (США) — 1145

10 (13). Белинда Бенчич (Испания) — 1137

13 (11). Екатерина Александрова (Россия) — 981

19 (21). Диана Шнайдер (Россия) — 659

23 (38). Людмила Самсонова (Россия) — 612

25 (25). Дарья Касаткина (Россия) — 604

26 (24). Анастасия Потапова (Россия) — 588

28 (28). Полина Кудерметова (Россия) — 576

34 (32). Вероника Кудерметова (Россия) — 503

35 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 501

46 (41). Анна Блинкова (Россия) — 364