Мирра Андреева поднялась на третье место в Чемпионской гонке WTA
Россиянка Мирра Андреева поднялась на одну позицию и занимает третье место в Чемпионской гонке WTA.
Теннисистка стала победительницей турнира серии WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, обыграв в финале белоруску Арину Соболенко (2:6, 6:4, 6:3). Андреева обошла польку Игу Свентек, которая теперь занимает четвертое место.
На две строчки опустилась россиянка Екатерина Александрова (13-е место), на две позиции поднялась Диана Шнайдер (19-е место). Ее соотечественница Людмила Самсонова вошла в топ-25, поднявшись на 15 строчек.
Чемпионская гонка WTA от 17 марта:
1 (1). Мэдисон Киз (США) — 2944 очка
2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 2580
3 (4). Мирра Андреева (Россия) — 2500
4 (3). Ига Свентек (Польша) — 2100
5 (6). Елена Рыбакина (Казахстан) — 1310
6 (5). Клара Таусон (Дания) — 1300
7 (7). Эмма Наварро (США) — 1234
8 (10). Джессика Пегула (США) — 1160
9 (9). Аманда Анисимова (США) — 1145
10 (13). Белинда Бенчич (Испания) — 1137
13 (11). Екатерина Александрова (Россия) — 981
19 (21). Диана Шнайдер (Россия) — 659
23 (38). Людмила Самсонова (Россия) — 612
25 (25). Дарья Касаткина (Россия) — 604
26 (24). Анастасия Потапова (Россия) — 588
28 (28). Полина Кудерметова (Россия) — 576
34 (32). Вероника Кудерметова (Россия) — 503
35 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 501
46 (41). Анна Блинкова (Россия) — 364