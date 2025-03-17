Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
WTA

17 марта, 08:30

Мирра Андреева поднялась на третье место в Чемпионской гонке WTA

Руслан Минаев
Мирра Андреева.
Фото Getty Images

Россиянка Мирра Андреева поднялась на одну позицию и занимает третье место в Чемпионской гонке WTA.

Теннисистка стала победительницей турнира серии WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, обыграв в финале белоруску Арину Соболенко (2:6, 6:4, 6:3). Андреева обошла польку Игу Свентек, которая теперь занимает четвертое место.

На две строчки опустилась россиянка Екатерина Александрова (13-е место), на две позиции поднялась Диана Шнайдер (19-е место). Ее соотечественница Людмила Самсонова вошла в топ-25, поднявшись на 15 строчек.

Мирра Андреева.Мирра Андреева взяла второй «тысячник» подряд! Кто теперь ее остановит?

Чемпионская гонка WTA от 17 марта:

1 (1). Мэдисон Киз (США) — 2944 очка

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 2580

3 (4). Мирра Андреева (Россия) — 2500

4 (3). Ига Свентек (Польша) — 2100

5 (6). Елена Рыбакина (Казахстан) — 1310

6 (5). Клара Таусон (Дания) — 1300

7 (7). Эмма Наварро (США) — 1234

8 (10). Джессика Пегула (США) — 1160

9 (9). Аманда Анисимова (США) — 1145

10 (13). Белинда Бенчич (Испания) — 1137

13 (11). Екатерина Александрова (Россия) — 981

19 (21). Диана Шнайдер (Россия) — 659

23 (38). Людмила Самсонова (Россия) — 612

25 (25). Дарья Касаткина (Россия) — 604

26 (24). Анастасия Потапова (Россия) — 588

28 (28). Полина Кудерметова (Россия) — 576

34 (32). Вероника Кудерметова (Россия) — 503

35 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 501

46 (41). Анна Блинкова (Россия) — 364

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Диана Шнайдер
Екатерина Александрова
Ига Свентек
Людмила Самсонова
Мирра Андреева
Читайте также
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Трамп намерен подписать ряд указов 1 октября на фоне шатдауна в США
Санкции вместо профессионализма. Петиция за отстранение Израиля — новый приговор спортивным ценностям
В США фиксируют нехватку оружия. Разбор
48 спортсменов призвали УЕФА забанить Израиль
Политолог указал на право экипажа Boracay общаться с дипломатами РФ и адвокатами
Популярное видео
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» наверху таблицы
«Нефтехимик» наверху таблицы
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • AlexM

    Мирру Андрееву с победой и выигранными кубками в Дубае и Индиан-Уэллсе, вперёд, Мирра, дальше- больше.

    18.03.2025

  • fonkom

    А что о нём думать? Конечно же, Мирра там будет играть. Думать нужно о титулах на ТБШ.

    17.03.2025

  • shur

    Можно подумать и об итоговом турнире

    17.03.2025

    • Мирра Андреева поднялась на шестое место в рейтинге WTA

    Шарапова поздравила Андрееву с победой в финале турнира в Индиан-Уэллсе

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости