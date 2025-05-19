Мирра Андреева поднялась на шестое место в рейтинге WTA

WTA на официальном сайте опубликовал обновленный рейтинг.

Первое место сохранила белоруска Арина Соболенко, вторая строчка у американки Коко Гауфф, замкнула тройку американка Джессика Пегула.

Россиянка Мирра Андреева поднялась с седьмой на шестую строчку в рейтинге. 18-летняя теннисистка дошла до четвертьфинала турнира в Риме, где уступила Гауфф.

Рейтинг WTA, версия от 19 мая:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 10683 очка;

2 (3). Коко Гауфф (США) — 6863;

3 (4). Джессика Пегула (США) — 6243;

4 (5). Жасмин Паолини (Италия) — 5865;

5 (2). Ига Свентек (Польша) — 5838;

6 (7). Мирра Андреева (Россия) — 4986;

7 (6). Мэдисон Кис (США) — 4674;

8 (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4368;

9 (9). Эмма Наварро (США) — 3831;

10 (10). Паула Бадоса (Испания) — 3641;

11 (11). Диана Шнайдер (Россия) — 3108...

19 (21). Людмила Самсонова (Россия) — 2150...

20 (20). Екатерина Александрова (Россия) — 2148;

30 (28). Анна Калинская (Россия) — 1619...

36 (34). Анастасия Потапова (Россия) — 1469...

47 (50). Вероника Кудерметова (Россия) — 1187...