Мирра Андреева поднялась на шестое место в рейтинге WTA
WTA на официальном сайте опубликовал обновленный рейтинг.
Первое место сохранила белоруска Арина Соболенко, вторая строчка у американки Коко Гауфф, замкнула тройку американка Джессика Пегула.
Россиянка Мирра Андреева поднялась с седьмой на шестую строчку в рейтинге. 18-летняя теннисистка дошла до четвертьфинала турнира в Риме, где уступила Гауфф.
Рейтинг WTA, версия от 19 мая:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 10683 очка;
2 (3). Коко Гауфф (США) — 6863;
3 (4). Джессика Пегула (США) — 6243;
4 (5). Жасмин Паолини (Италия) — 5865;
5 (2). Ига Свентек (Польша) — 5838;
6 (7). Мирра Андреева (Россия) — 4986;
7 (6). Мэдисон Кис (США) — 4674;
8 (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4368;
9 (9). Эмма Наварро (США) — 3831;
10 (10). Паула Бадоса (Испания) — 3641;
11 (11). Диана Шнайдер (Россия) — 3108...
19 (21). Людмила Самсонова (Россия) — 2150...
20 (20). Екатерина Александрова (Россия) — 2148;
30 (28). Анна Калинская (Россия) — 1619...
36 (34). Анастасия Потапова (Россия) — 1469...
47 (50). Вероника Кудерметова (Россия) — 1187...