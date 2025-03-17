Теннис
17 марта, 07:07

Мирра Андреева поднялась на шестое место в рейтинге WTA

Сергей Разин
корреспондент
Мирра Андреева.
Фото AFP

Российская теннисистка Мирра Андреева поднялась на шестое место в обновленном рейтинге WTA.

17-летняя россиянка 16 марта обыграла в финале турнира в Индиан-Уэллсе белоруску Арину Соболенко (2:6, 6:4, 6:3). Сама Соболенко осталась на первой строчке в рейтинге, на втором месте Ига Свентек из Польши, замыкает тройку американка Коко Гауфф.

Обновленный рейтинг WTA, 17 марта:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9606 очков

2 (2). Ига Свентек (Польша) — 7375

3 (3). Кори Гауфф (США) — 6063

4 (4). Джессика Пегула (США) — 5361

5 (5). Мэдисон Киз (США) — 5004

6 (11). Мирра Андреева (Россия) — 4710

7 (6). Ясмин Паолини (Италия) — 4518

8 (7). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4448

9 (9). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3985

10 (8). Эмма Наварро (США) — 3859...

12 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 3061

13 (13). Диана Шнайдер (Россия) — 2938...

20 (19). Екатерина Александрова (Россия) — 2158...

21 (25). Людмила Самсонова (Россия) — 2150...

33 (34). Анна Калинская (Россия) — 1634...

38 (34). Анастасия Потапова (Россия) — 1384...

47 (38). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1228...

52 (50). Вероника Кудерметова (Россия) — 1106...

56 (60). Полина Кудерметова (Россия) — 1054...

77 (72). Камилла Рахимова (Россия) — 902...

85 (73). Анна Блинкова (Россия) — 807...

95 (94). Эрика Андреева (Россия) — 742

Арина Соболенко
Мирра Андреева
  • hant64

    Как иначе? Заинтересованный, проявивший интерес. А кто такой задрот, мне не ведомо.

    18.03.2025

  • Forz

    ну а как иначе назвать человека, который приложил усилия в таком вопросе))

    18.03.2025

  • hant64

    Задрот? Слабо надеюсь, что это комплимент:sunglasses:

    18.03.2025

  • Forz

    ниче себе ты задрот)

    18.03.2025

  • Forz

    Выиграть отдельные матчи, даже выдать серию победных матчей она может, но играть так стабильно весь сезон, даже пол-сезона не сможет. Причины на это разные, но факт остается фактом - в десятке её не будет.

    17.03.2025

  • hant64

    больше 60 брейков сделано---------------- заинтересовало, специально посчитал - ровно 60)).

    17.03.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Киз сейчас 30 лет. За 16 лет взрослой теннисной карьеры она выиграла 10 турниров. В этом году выиграла уже 2. Всё, хватить. Больше она ничего не выиграет.

    17.03.2025

  • Из Алматы

    Подозреваю, что такое внешне лёгкое отношение к поражениям - лишь психологичская защита. То есть глубоко внутри она как раз их переживает остро (и это в т.ч. и вызывает телесные недуги), но ей внушили, что нельзя ни этого признавать для себя, ни этого показывать другим, и она придерживается этого. А вообще, конечно, у неё вполне возможна т.н. "психосоматика", то есть негативное взаимовлияние неких вредных психологических установок и проблем с телесным здоровьем...

    17.03.2025

  • fonkom

    Мне кажется, что Калинскую подводит не только здоровье, но и отсутствие спортивного характера. Доя неё поражения в матчах - не трагедия, а так, пустячок. Она хорошо зарабатывает, и радуется жизни. Нет цели - стать чемпионом. Есть цель - хорошо и интересно жить. Подчеркну, я её совсем не осуждаю, каждый выбирает свою цель в жизни.

    17.03.2025

  • Из Алматы

    С начала 24-го года у Калинской есть победы над Соболенко, Швентек, Гауфф, Паолини, Рыбакиной. То есть для неё реально нет непобедимых соперниц. И только здоровье её подводит, иначе бы уже давно была в ТОП-10, а то и в ТОП-3.

    17.03.2025

  • Forz

    Разница между 4 и 6 местом всего 436 очков. Причем Мирра может выйти на Пегулу, и если обыграет её, то потенцииально может обойти её уже после Маями. Правда там Пегула заявилась в Чарльстон вместе с кизкой, какие-то очки они там наберут, чтобы временно вернуться вперед Мирры, которая видимо начнет грунтовый сезон сразу в Штуттгарте, но судя по всему Мирра на РГ будет все-таки в топ-4 посева, что позволит легче защитить очки за прошлогодний полуфинал, ну и избежать встречи с Ариной и кепкой до этой стадии.

    17.03.2025

  • Forz

    Калинская в топ-10 это шутка года) ей бы в полтиннике остаться, уже будет успех. Насчет мотивации остальных - я уверен, они бы с радостью догнали, да не могут. Мирра это талант поколения, а вот остальные наши девушки к сожалению обычные середняки. Какие-то шансы заскочить в десятку имеет Шнайдер, т.к. она моложе остальных (ну кроме Мирры понятное дело), но для этого ей нужен реально топовый тренер, например Иванишевич. Предел остальных - в лучшем случае топ-20. Касаткина может заскакивать в десятку на недельку-другую если несколько пятисоток зашакалит, но для стабильного там нахождения нужно брать крупные титулы, или доходить до полуфиналов/финалов как минимум на мастерсах и шлемах

    17.03.2025

  • hant64

    Юшин, ты сам то давно из-под шконки вылез?:grin:

    17.03.2025

  • Forz

    Он просто с сарказмом это все отмечает. Но фактически прав абсолютно.

    17.03.2025

  • Forz

    Первую ракетку она победила только один раз - вчера. Соболенко на прошлогоднем РГ была №2. Что касается американок, я вчера уже писал об этом в теме про победу, но повторюсь - они ей не конкурентки, как минимум прямо сейчас. Гофф так вообще чуть Учиджиме не отлетела. С таким количеством двойных ей против Мирры ничего не светит, т.к. Мирра последние 2 турнира принимает лучше всех в туре - больше 60 брейков сделано. А поражения что от Гофф, что кизки были в самом начале игры в туре, причем оба раза Мирра брала первый сет. Чжен конкурент еще меньший чем американки. Мирра ей проиграла ведя 4-2 во втором, и здесь ей банально не хватило Кончиты рядом, которая в Пекин не смогла приехать потому что была на свадьбе Мугурусы. Ну и вообще форма Чжен в 25 году так себе.

    17.03.2025

  • Олег Юшин

    какой ты обиженный))

    17.03.2025

  • Из Алматы

    У Александровой, конечно, новый тренер - однофамилец Мирры, но всё-таки ей уже 30. За всю свою карьеру добыла 5 титулов. И я почему-то сомневаюсь, что она способна на успех, подобный успеху Киз на АО или хотя бы Коллинз прошлого года... Но, конечно, "болеть" буду за неё там, где она не играет против Мирры, Шнайдер, Калинской или Рыбакиной. А в Самсонову, хотя ей и "всего" 26 лет, я пока не верю. Тоже 5 титулов. Но слишком уж "качельно" играет. Не по-чемпионски. Причём даже не сказать "то пусто, то густо". Разве что "20 раз пусто, 1 густо", где "раз" - это турнир... Кроме поражений от ТОПов и примерно равным по силе, за последние 52 недели она проигрывала ещё: Коччаретто, Букше, уже 33-хлетней Линетт, Данилович... Поэтому я не вижу, за счёт чего она может войти в ТОП-10.

    17.03.2025

  • hant64

    Ой сомневаюсь, чтобы папе что-то дошло. Там, видимо, умищщще у человека (правда, лампочка в мозгах сильно встряхнута вследствие боксёрской карьеры:grin:).

    17.03.2025

  • igor1972

    это понимание скоро придет и она наймет себе профессиональгого тренера. Когда и она и папа поймут, что финансовые потери от ранних вылетов гораздо выше оплаты тренера.

    17.03.2025

  • hant64

    Шансы существенно повыше в рейтинге быть есть только у двух россиянок - Александровой и Самсоновой. Калинской десятка не светит никогда, только во сне, у Шнайдер шансы небольшие есть, но нужно обязательно отодвинуть в сторонку своего папашу, что бы в карьеру дочки не лез совсем.

    17.03.2025

  • hant64

    Место Шнайдер возле папочки - боксёра. Теперь только вниз, вверх - для этого нужен настоящий тренер, Диане всё же далековато до Ника Кирьоса, тренировавшего всю жизнь себя самого...

    17.03.2025

  • fonkom

    Я больше о цифрах. Ворваться в сотню можно, успешно выступив на мелком турнире, в десятку - выиграв тысячник, а выше - уже надо брать ТБШ.

    17.03.2025

  • Из Алматы

    Вряд ли сильно тяжелее; первая и вторая ракетка побеждены. Причём обе уже по второму разу. Вот Мирре ещё придётся приноравливаться к манерам игры американок - Гауфф (которой проигрывала уже 2 раза), Киз (1 проигрыш) и Пегулы, поэтому с ними может быть тяжело. Да и с Чжэн (1 проигрыш) пора брать реванш...

    17.03.2025

  • fonkom

    Семимильными шагами к вершинам. Но дальше будет гораздо тяжелее. Как при восхождении на Эверест. Чем выше, тем сложнее, на шерпах уже не подняться)

    17.03.2025

  • TokTram_

    Да-да, никакущую Киз. Которая до поражения от Соболенко была на серии из 16 побед. Никто просто так не отсиупит. Пиидётся выгрызать.

    17.03.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    В ближайшие месяцы надо обходить никакущих американок и входить в тройку.

    17.03.2025

  • jets

    Красотка! Ждем новых побед и высот!

    17.03.2025

  • Из Алматы

    Там последняя строчка: "Вот бы сразу взрослым стать, отдохнуть от детства". А у Мирры нет такой установки, но при этом нагружается уже вполне по-взрослому. И это её просто заставляет взрослеть, то есть учиться с заботой, уважением и пониманием ответственно относиться к себе и окружающим её близким людям.

    17.03.2025

  • igor1972

    Прекрасно. Киз и Пегула совсем недалеко. Надо Андреевой просто выиграть следующий тысячник в Майами)). Шнайдер тоже надо подтягиваться, её место в десятке

    17.03.2025

  • shur

    БРАВО, БРАВО!!! Еще не вечер! Можно замахнуться и на большее. Удачи, Мирра!!!!

    17.03.2025

  • Из Алматы

    И обратите внимание, насколько она теперь опережает уже вторую ракетку России - Дарью Касаткину. На 1650 очков! "Ушла в отрыв". Вызов, конечно, сильный для всех россиянок. Но и мотивация достичь, как минимум, того же уровня, у тех, кто имеет бойцовский характер, должна усилиться. Правда, сильно сомневаюсь, что Дарья способна на это; сейчас её "потолок" - победы на 500-никах. Но есть, по-моему, шансы войти в ТОП-10 у Анны Калинской (если справится с проблемами своей "физики" - болезнями и травмами) и Дианы Шнайдер (если сумеет без профессионального теннисного тренера продолжать расти в игровом плане, что пока выглядит тоже сомнительно).

    17.03.2025

  • nikola mozaev

    Как пелось в одной песенке: "То ли ещё будет!"

    17.03.2025

    • Андреева — о победе над Соболенко: «Я старалась бегать как кролик, потому что Арина запускала ракеты»

    Мирра Андреева поднялась на третье место в Чемпионской гонке WTA

