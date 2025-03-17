Мирра Андреева поднялась на шестое место в рейтинге WTA
Российская теннисистка Мирра Андреева поднялась на шестое место в обновленном рейтинге WTA.
17-летняя россиянка 16 марта обыграла в финале турнира в Индиан-Уэллсе белоруску Арину Соболенко (2:6, 6:4, 6:3). Сама Соболенко осталась на первой строчке в рейтинге, на втором месте Ига Свентек из Польши, замыкает тройку американка Коко Гауфф.
Обновленный рейтинг WTA, 17 марта:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9606 очков
2 (2). Ига Свентек (Польша) — 7375
3 (3). Кори Гауфф (США) — 6063
4 (4). Джессика Пегула (США) — 5361
5 (5). Мэдисон Киз (США) — 5004
6 (11). Мирра Андреева (Россия) — 4710
7 (6). Ясмин Паолини (Италия) — 4518
8 (7). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4448
9 (9). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3985
10 (8). Эмма Наварро (США) — 3859...
12 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 3061
13 (13). Диана Шнайдер (Россия) — 2938...
20 (19). Екатерина Александрова (Россия) — 2158...
21 (25). Людмила Самсонова (Россия) — 2150...
33 (34). Анна Калинская (Россия) — 1634...
38 (34). Анастасия Потапова (Россия) — 1384...
47 (38). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1228...
52 (50). Вероника Кудерметова (Россия) — 1106...
56 (60). Полина Кудерметова (Россия) — 1054...
77 (72). Камилла Рахимова (Россия) — 902...
85 (73). Анна Блинкова (Россия) — 807...
95 (94). Эрика Андреева (Россия) — 742