Мирра Андреева поднялась на шестое место в рейтинге WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева поднялась на шестое место в обновленном рейтинге WTA.

17-летняя россиянка 16 марта обыграла в финале турнира в Индиан-Уэллсе белоруску Арину Соболенко (2:6, 6:4, 6:3). Сама Соболенко осталась на первой строчке в рейтинге, на втором месте Ига Свентек из Польши, замыкает тройку американка Коко Гауфф.

Обновленный рейтинг WTA, 17 марта:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9606 очков

2 (2). Ига Свентек (Польша) — 7375

3 (3). Кори Гауфф (США) — 6063

4 (4). Джессика Пегула (США) — 5361

5 (5). Мэдисон Киз (США) — 5004

6 (11). Мирра Андреева (Россия) — 4710

7 (6). Ясмин Паолини (Италия) — 4518

8 (7). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4448

9 (9). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3985

10 (8). Эмма Наварро (США) — 3859...

12 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 3061

13 (13). Диана Шнайдер (Россия) — 2938...

20 (19). Екатерина Александрова (Россия) — 2158...

21 (25). Людмила Самсонова (Россия) — 2150...

33 (34). Анна Калинская (Россия) — 1634...

38 (34). Анастасия Потапова (Россия) — 1384...

47 (38). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1228...

52 (50). Вероника Кудерметова (Россия) — 1106...

56 (60). Полина Кудерметова (Россия) — 1054...

77 (72). Камилла Рахимова (Россия) — 902...

85 (73). Анна Блинкова (Россия) — 807...

95 (94). Эрика Андреева (Россия) — 742