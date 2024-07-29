Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 02:41

Мирра Андреева поднялась на девять мест в рейтинге WTA

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Мирра Андреева.
Фото Global Look Press

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг теннисисток.

Топ-10 остался без изменений. Лидирует в рейтинге Ига Свентек из Польши, на втором местеамериканка Кори Гауфф, замыкает тройку лидеров белоруска Арина Соболенко.

Россиянка Мирра Андреева поднялась с 32-й строчки на 23-е место в рейтинге. Первая ракетка России Дарья Касаткина осталась на 12-й строчке.

Обновленный рейтинг WTA, 29 июля:

1 (1). Ига Свентек (Польша) — 11005 очков;

2 (2). Кори Гауфф (США) — 8173;

3 (3). Арина Соболенко (Белоруссия) — 7061;

4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 6376;

5 (5). Жасмин Паолини (Италия) — 5373;

6 (6). Джессика Пегула (США) — 4665;

7 (7) Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4025;

8 (8). Мария Саккари (Греция) — 3925;

9 (9). Даниэль Коллинз (США) — 3702;

10 (10). Барбора Крейчикова (Чехия) — 3573...

12 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 3283;

13 (13). Людмила Самсонова (Россия) — 2950...

17 (17). Анна Калинская (Россия) — 2550...

23 (32). Мирра Андреева (Россия) — 1968;

24 (23). Диана Шнайдер (Россия) — 1930...

29 (28). Екатерина Александрова (Россия) — 1813...

33 (33). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1717...

39 (39). Вероника Кудерметова (Россия) — 1428...

42 (41). Анастасия Потапова (Россия) — 1295...

58 (76). Элина Аванесян (Россия) — 1002...

69 (72). Анна Блинкова (Россия) — 910...

88 (91). Эрика Андреева (Россия) — 804.

Мирра Андреева
0
Читайте также
Шнайдер вышла во второй круг Олимпиады, Александрова проиграла
Худрук церемонии открытия Олимпиады отреагировал на критику
Двое россиян погибли в ДТП в Абхазии
Барко восхитил всех. Что произошло после победы «Спартака» над «Химками»
В Москве состоялась церемония прощания с погибшей в Турции МотоТаней
Эрдоган дал пощечину не поцеловавшему его руку ребенку
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рахимова вышла в основную сетку турнира в Вашингтоне

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости