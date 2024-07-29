Мирра Андреева поднялась на девять мест в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг теннисисток.

Топ-10 остался без изменений. Лидирует в рейтинге Ига Свентек из Польши, на втором местеамериканка Кори Гауфф, замыкает тройку лидеров белоруска Арина Соболенко.

Россиянка Мирра Андреева поднялась с 32-й строчки на 23-е место в рейтинге. Первая ракетка России Дарья Касаткина осталась на 12-й строчке.

Обновленный рейтинг WTA, 29 июля:

1 (1). Ига Свентек (Польша) — 11005 очков;

2 (2). Кори Гауфф (США) — 8173;

3 (3). Арина Соболенко (Белоруссия) — 7061;

4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 6376;

5 (5). Жасмин Паолини (Италия) — 5373;

6 (6). Джессика Пегула (США) — 4665;

7 (7) Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4025;

8 (8). Мария Саккари (Греция) — 3925;

9 (9). Даниэль Коллинз (США) — 3702;

10 (10). Барбора Крейчикова (Чехия) — 3573...

12 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 3283;

13 (13). Людмила Самсонова (Россия) — 2950...

17 (17). Анна Калинская (Россия) — 2550...

23 (32). Мирра Андреева (Россия) — 1968;

24 (23). Диана Шнайдер (Россия) — 1930...

29 (28). Екатерина Александрова (Россия) — 1813...

33 (33). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1717...

39 (39). Вероника Кудерметова (Россия) — 1428...

42 (41). Анастасия Потапова (Россия) — 1295...

58 (76). Элина Аванесян (Россия) — 1002...

69 (72). Анна Блинкова (Россия) — 910...

88 (91). Эрика Андреева (Россия) — 804.