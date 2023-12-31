Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 11:44

Мирра Андреева о победе над Шнайдер: «Очень нервничала, потому что мы с Дианой много лет знаем друг друга»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Россиянка Мирра Андреева прокомментировала победу над соотечественницей Дианой Шнайдер (6:2, 6:3) в первом круге турнира WTA в Брисбене (Австралия).

«Честно признаться, я очень и очень нервничала перед игрой, потому что мы с Дианой знаем друг друга уже много лет. Эрика (Андреева. — сестра Мирры. Прим. «СЭ») играла с ней в команде, поэтому я хорошо ее знаю. Я очень рада сегодняшней победе.

Старалась играть низко, так как корт был очень быстрым. Мне понравился уровень тенниса, который я показала сегодня», — цитирует слова Андреевой пресс-служба WTA.

Во втором круге Андреева встретится с россиянкой Людмилой Самсоновой.

Теннис
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
1
Читайте также
Российская шахматистка Гунина стала чемпионкой мира по блицу
Шахматисты Гунина и Карлсен выиграли чемпионат мира по блицу
Число погибших в результате обстрела Белгорода увеличилось до 24 человек
Глава МИД Аргентины объяснила отказ от вступления в БРИКС
В Белгороде жителей призвали спуститься в укрытие на фоне ракетной опасности
Шольц в новогоднем обращении упомянул Украину и газ
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Андреева обыграла Шнайдер и вышла во второй круг турнира в Брисбене

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости