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22 февраля 2025, 21:54

Мирра Андреева поблагодарила саму себя за победу на турнире в ОАЭ

Алина Савинова

Российская теннисистка Мирра Андреева обратилась к самой себе после победы на турнире WTA 1000 в Дубае (ОАЭ).

В финале 17-летняя россиянка в двух сетах обыграла Клару Таусон из Дании (7:6 (7:1), 6:1). Она стала самой молодой победительницей «тысячника».

«И последнее, но не менее важное: я хотела бы поблагодарить себя. Просто хочу сказать спасибо за то, что всегда верила в себя», — сказала спортсменка в интервью на корте.

Мирра Андреева.«У меня просто нет слов!» Мирра впервые победила на «тысячнике» и вошла в топ-10 мирового рейтинга

Для Андреевой это второй титул в карьере и первый на турнире уровня WTA 1000. Благодаря победе в «тысячнике» Мирра поднимется на 9-е место в мировом рейтинге и станет первой ракеткой России.

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Теннис
Мирра Андреева
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