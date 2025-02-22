Мирра Андреева поблагодарила саму себя за победу на турнире в ОАЭ

Российская теннисистка Мирра Андреева обратилась к самой себе после победы на турнире WTA 1000 в Дубае (ОАЭ).

В финале 17-летняя россиянка в двух сетах обыграла Клару Таусон из Дании (7:6 (7:1), 6:1). Она стала самой молодой победительницей «тысячника».

«И последнее, но не менее важное: я хотела бы поблагодарить себя. Просто хочу сказать спасибо за то, что всегда верила в себя», — сказала спортсменка в интервью на корте.

Для Андреевой это второй титул в карьере и первый на турнире уровня WTA 1000. Благодаря победе в «тысячнике» Мирра поднимется на 9-е место в мировом рейтинге и станет первой ракеткой России.