Мирра Андреева опустилась на 11 позиций в рейтинге WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева опустилась на 11 строчек в обновленной версии рейтинга WTA. Она вылетела из топ-50.

В мае 2023 года она впервые вышла в основную сетку турнира «Большого Шлема» и стала самой молодой теннисисткой с 1995 года из тех, кому удалось пройти квалификацию на «Ролан Гаррос».

Лучшей из россиянок остается Людмила Самсонова, которая занимает 16-е место.

Продолжает лидировать в рейтинге польская теннисистка Ига Свентек.

Рейтинг WTA от 20 ноября:

1. Ига Свентек (Польша) — 9295 очков

2. Арина Соболенко (Белоруссия) — 9050

3. Кори Гауфф (США) — 6580

4. Елена Рыбакина (Казахстан) — 6365

5. Джессика Пегула (США) — 5975

6. Онс Жабер (Тунис) — 4195

7. Маркета Вондроушова (Чехия) — 4075

8. Каролина Мухова (Чехия) — 3651

9. Мария Саккари (Греция) — 3620

10. Барбора Крейчикова (Чехия) — 2880...

16. Людмила Самсонова (Россия) — 2650...

18. Дарья Касаткина (Россия) — 2550

19. Вероника Кудерметова (Россия) — 2520...

21. Екатерина Александрова (Россия) — 2035...

28. Анастасия Потапова (Россия) — 1588...

51 (+2). Анна Блинкова (Россия) — 1110...

57 (-11). Мирра Андреева (Россия) — 1069

58. Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1044...

65 (-3). Диана Шнайдер (Россия) — 955...

74 (+1). Элина Аванесян (Россия) — 915...

77. Анна Калинская (Россия) — 885...

97 (-3). Камилла Рахимова (Россия) — 758