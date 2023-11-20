Мирра Андреева опустилась на 11 позиций в рейтинге WTA
Российская теннисистка Мирра Андреева опустилась на 11 строчек в обновленной версии рейтинга WTA. Она вылетела из топ-50.
В мае 2023 года она впервые вышла в основную сетку турнира «Большого Шлема» и стала самой молодой теннисисткой с 1995 года из тех, кому удалось пройти квалификацию на «Ролан Гаррос».
Лучшей из россиянок остается Людмила Самсонова, которая занимает 16-е место.
Продолжает лидировать в рейтинге польская теннисистка Ига Свентек.
Рейтинг WTA от 20 ноября:
1. Ига Свентек (Польша) — 9295 очков
2. Арина Соболенко (Белоруссия) — 9050
3. Кори Гауфф (США) — 6580
4. Елена Рыбакина (Казахстан) — 6365
5. Джессика Пегула (США) — 5975
6. Онс Жабер (Тунис) — 4195
7. Маркета Вондроушова (Чехия) — 4075
8. Каролина Мухова (Чехия) — 3651
9. Мария Саккари (Греция) — 3620
10. Барбора Крейчикова (Чехия) — 2880...
16. Людмила Самсонова (Россия) — 2650...
18. Дарья Касаткина (Россия) — 2550
19. Вероника Кудерметова (Россия) — 2520...
21. Екатерина Александрова (Россия) — 2035...
28. Анастасия Потапова (Россия) — 1588...
51 (+2). Анна Блинкова (Россия) — 1110...
57 (-11). Мирра Андреева (Россия) — 1069
58. Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1044...
65 (-3). Диана Шнайдер (Россия) — 955...
74 (+1). Элина Аванесян (Россия) — 915...
77. Анна Калинская (Россия) — 885...
97 (-3). Камилла Рахимова (Россия) — 758