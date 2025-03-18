Мирра Андреева опубликовала пост о победе на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе
Теннисистка Мирра Андреева опубликовала пост в социальной сети, посвященный победе на турнире в Индиан-Уэллсе.
Спортсменка выложила несколько фотографий с трофеем.
«Индиан-Уэллс 25. Великолепно провели время в теннисном раю», — подписала пост Андреева.
17-летняя россиянка 16 марта обыграла в финале турнира в Индиан-Уэллсе первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счетом 2:6, 6:4, 6:3.
Для Андреевой это третий титул на турнирах WTA в карьере и второй в нынешнем сезоне. В феврале она стала победительницей «тысячника» в Дубае. После победы в Индиан-Уэллсе Андреева поднялась на 6-е место в рейтинге WTA.
