18 марта, 11:57

Мирра Андреева опубликовала пост о победе на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе

Сергей Ярошенко
Мирра Андреева.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Теннисистка Мирра Андреева опубликовала пост в социальной сети, посвященный победе на турнире в Индиан-Уэллсе.

Спортсменка выложила несколько фотографий с трофеем.

«Индиан-Уэллс 25. Великолепно провели время в теннисном раю», — подписала пост Андреева.

Мирра Андреева.Мирра идет по стопам Шараповой. Два «тысячника» подряд россиянки не выигрывали 16 лет

17-летняя россиянка 16 марта обыграла в финале турнира в Индиан-Уэллсе первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счетом 2:6, 6:4, 6:3.

Для Андреевой это третий титул на турнирах WTA в карьере и второй в нынешнем сезоне. В феврале она стала победительницей «тысячника» в Дубае. После победы в Индиан-Уэллсе Андреева поднялась на 6-е место в рейтинге WTA.

