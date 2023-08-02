Мирра Андреева опровергла слухи о том, что она может сменить гражданство

Российская теннисистка Мирра Андреева опровергла информацию о том, что она может получить французское гражданство.

13 июля издание Tennis World USA сообщило, что 16-летняя спортсменка планирует стать гражданкой Франции.

«Данная статья появилась на одном из зарубежных теннисных сайтов, который в качестве источника использовал твит человека, не имеющего никакого отношения к нашей семье и команде. СМИ сразу связались с моим агентом, поняли, что эта новость не соответствует действительности и проигнорировали. Менять гражданство не планирую. На каникулы лечу домой в Красноярск», — приводит «Российская газета» слова Андреевой.

Спортсменка отметила, что до позапрошлого года жила между Красноярском, Сочи и Москвой. Во Франции сосредоточен основной тренировочный процесс теннисистки, она посещает страну по обычной студенческой визе.

Я родилась в России и до позапрошлого года жила между Красноярском, Сочи и Москвой.

Андреева занимает 62-е место в рейтинге WTA. В 2023 году она дошла до третьего круга «Ролан Гаррос» и до четвертого круга Уимблдона, что на данный момент является лучшим достижением спортсменки на турнирах «Большого шлема».