Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира в Брисбене
Россиянка Мирра Андреева победила теннисистку Онс Жабер из Туниса в четвертьфинале турнира WTA в Брисбене.
Встреча продолжалась 1 час 30 минут и завершилась победой Андреевой в двух сетах со счетом 6:4, 7:6 (7:2).
Брисбен (Австралия)
Турнир WTA Brisbane International presented by Evie
Призовой фонд 1 520 600 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Мирра Андреева (Россия, 8) — Онс Жабер (Тунис) — 6:4, 7:6 (7:2)
Следующий соперник
Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Мария Боузкова (Чехия)
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