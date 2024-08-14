Мирра Андреева обыграла Наварро и вышла во второй круг турнира в Цинциннати

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Российская теннисистка Мирра Андреева в первом круге турнира в Цинциннати обыграла американку Эмму Наварро со счетом 6:2, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 7 минут. На счету 17-летней россиянки 2 эйса, двойная ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.

Во втором круге Андреева встретится с Каролиной Плишковой из Чехии.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Мирра Андреева (Россия) — Эмма Наварро (США, 11) — 6:2, 6:2