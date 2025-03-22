Мирра Андреева намерена вставить в рамку пост Леброна Джеймса о ней

Шестая ракетка мира из России Мирра Андреева рассказала, что намерена вставить в рамку пост, который сделал о ней форвард «Лейкерс» и четырехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс.

«Думаю, я его вставлю в рамку. У меня уже есть твит Энди Маррея в рамке, так что, думаю, попробую сделать то же самое. Будет путешествовать со мной все время», — заявила Андреева в интервью на корте после победы над соотечественницей Вероникой Кудерметовой (6:0, 6:2) во втором круге турнира в Майами.

После победы 17-летней теннисистки над первой ракеткой мира из Белоруссии Ариной Соболенко в финале турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе Леброн поздравил Андрееву. До этого россиянка призналась, что вдохновлялась интервью баскетболиста перед матчем с Соболенко.