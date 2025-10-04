Теннис
Сегодня, 12:59

Мирра Андреева может встретиться с Гауфф в четвертьфинале «тысячника» в Ухане

Сергей Ярошенко
Мирра Андреева.
Фото Reuters

Стали известны результаты жеребьевки основной сетки «тысячника» в Ухане (Китай).

На соревнованиях сыграют шесть российских теннисток.

Анна Калинская в первом круге встретится с представительницей Словакии Ребеккой Шрамковой, Екатерина Александрова встретится с канадкой Викторией Мбоко, Вероника Кудерметова — с полькой Магдаленой Френх.

Соперницы Мирры Андреевой, Дианы Шнайдер и Людмилы Самсоновой определятся после окончания квалификации

Возможные четвертьфиналы по посеву:

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Елена Рыбакина (Казахстан, 8).

Джессика Пегула (США, 6) — Аманда Анисимова (США, 4).

Кори Гауфф (США, 3) — Мирра Андреева (Россия, 5).

Жасмин Паолини (Италия, 7) — Ига Свентек (Польша, 2).

Соревнования пройдут с 6 по 12 октября.

Действующей чемпионкой турнира в Ухане является белоруска Арина Соболенко, в прошлогоднем финале обыгравшая китаянку Чжэн Циньвэнь (6:3, 5:7, 6:3).

