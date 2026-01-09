Мирра Андреева и Марта Костюк встретятся в матче турнира в Брисбене

Россиянка Мирра Андреева и украинка Марта Костюк встретятся в матче четвертьфинала турнира WTA в Брисбене (Австралия) в пятницу, 9 января. Начало игры — не ранее 11.30 по московскому времени.

Результаты матчей игрового дня турнира в Брисбене можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В России отсутствуют официальные трансляции турнира WTA в Брисбене, видео появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».

В предыдущих раундах Андреева победила Оливию Гадеки из Австралии со счетом 4:6, 6:1, 6:2 и Линду Носкову из Чехии — 5:7, 6:4, 7:5. Костюк обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана — 6:7 (5:7), 6:1, 6:0 и Аманду Анисимову из США — 6:4, 6:3.