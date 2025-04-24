Мирра Андреева сыграет с Марией Боузковой во втором круге турнира в Мадриде 24 апреля

Российская теннисистка Мирра Андреева сыграет с чешкой Марией Боузковой во втором круге турнира в Мадриде в четверг, 24 апреля. Начало матча — ориентировочно в 14.00 по московскому времени.

Мирра Андреева — Мария Боузкова : трансляция турнира в Мадриде в прямом эфире (видео онлайн)

В России официальных трансляций матчей WTA нет. В прямом эфире трансляции ведутся в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

17-летняя Андреева — седьмая ракетка мира. 26-летняя Боузкова занимает 58-е место в рейтинге WTA.

В истории очных противостояний соперницы встречались единожды. Это было в первом круге Australian Open 2025. Тогда сильнее была россиянка — 6:3, 6:3.

«Тысячник» в Мадриде пройдет с 22 апреля по 3 мая.

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