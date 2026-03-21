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Мирра Андреева — Мария Боузкова: онлайн-трансляция матча турнира WTA в Майами

Мирра Андреева сыграет с Марией Боузковой на мастерсе в Майами 22 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Мирра Андреева.
Фото Getty Images

Российская теннисистка Мирра Андреева сыграет с чешкой Марией Боузковой в третьем круге мастерса в Майами в субботу, 21 марта. Начало — после 21.00 по московскому времени.

Мирра Андреева — Мария Боузкова: трансляция турнира в Майами в прямом эфире (видео онлайн)

В прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

18-летняя Андреева — 10-я ракетка мира. 27-летняя Боузкова занимает 32-е место в рейтинге WTA.

Турнир категории WTA Masters 1000 в Майами (США) на хардовых кортах пройдет с 17 по 28 марта. Действующая победительница турнира — белорусская теннисистка Арина Соболенко.

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Теннис
Мирра Андреева
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