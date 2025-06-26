Мирра Андреева сыграет с Линдой Носковой в 1/4 финала турнира в Бад-Хомбурге 26 июня

Российская теннисистка Мирра Андреева сыграет с чешкой Линдой Носковой в 1/4 финала турнира в Бад-Хомбурге в четверг, 26 июня. Начало — после 18.30 по московскому времени.

Мирра Андреева — Линда Носкова: трансляция турнира в Бад-Хомбурге в прямом эфире (видео онлайн)

В России официальных трансляций турниров WTA нет. В прямом эфире трансляции ведутся в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

18-летняя Андреева — седьмая ракетка мира. 20-летняя Носкова занимает 30-е место в рейтинге WTA.

В истории личных встреч счет 3-1 в пользу россиянки.

Травяной турнир категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия) пройдет с 22 по 28 июня.