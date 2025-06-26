Мирра Андреева проиграла Носковой в четвертьфинале турнира в Бад-Хомбурге

Россиянка Мирра Андреева уступила чешке Линде Носковой в четвертьфинале турнира в Бад-Хомбурге — 3:6, 3:6. Матч длился 1 час 20 минут.

7-я ракетка мира Андреева за игру сделала 4 эйса, допустила 6 двойных ошибок. У 30-й ракетки Носковой — 2 эйса, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.

Чешка в полуфинале сыграет с американкой Джессикой Пегулой.

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open powered by Solarwatt

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Линда Носкова (Чехия) — Мирра Андреева (Россия, 3) — 6:3, 6:3