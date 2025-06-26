Теннис
26 июня, 22:00

Мирра Андреева проиграла Носковой в четвертьфинале турнира в Бад-Хомбурге

Руслан Минаев
Мирра Андреева.
Фото AFP

Россиянка Мирра Андреева уступила чешке Линде Носковой в четвертьфинале турнира в Бад-Хомбурге — 3:6, 3:6. Матч длился 1 час 20 минут.

7-я ракетка мира Андреева за игру сделала 4 эйса, допустила 6 двойных ошибок. У 30-й ракетки Носковой — 2 эйса, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.

Чешка в полуфинале сыграет с американкой Джессикой Пегулой.

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open powered by Solarwatt

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Линда Носкова (Чехия) — Мирра Андреева (Россия, 3) — 6:3, 6:3

Мирра Андреева
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Forz

    Да, Кончита на месте

    29.06.2025

  • hant64

    Дурачок, не пью крепче однопроцентного кефира ничего, не курю 16 лет, а дураков навроде тебя даже не пытался никогда воспитывать, ибо очень давно усвоил, что в этом проку нет, всё равно не умнеют.:grin: Но ты откладывай свой кал и дальше, бывает забавно за потугами на "мыслительную деятельность" идиота понаблюдать)).

    27.06.2025

  • 678ugu

    Я же пытаюсь привить тебе хорошие манеры. Ясно, что происхождение твое не дворянское, ты просто ГГ (груб и глуп). Но на старости лет надо же становиться лучше. Чему хорошему ты внуков воспитаешь? Ужас. Или пить и материться и этого достаточно?

    27.06.2025

  • Mark Kaminer

    запрещено в рассее?это несуществующее движение, но запретить надо...скрепы,хуле)))

    27.06.2025

  • Mark Kaminer

    нет

    27.06.2025

  • Forz

    Почему нет? Я этого не говорил же. Это просто видение в отношении Мирры исходя из того, что происходит.

    27.06.2025

  • hant64

    Выделять кал на этом форуме - это ты для себя линию поведения выбрал. Выделяешь исправно, справляешься с задачей успешно. Продолжай в том же духе:grin:

    27.06.2025

  • hant64

    Ну да, ну да, у других же теннисистов и теннисисток нет от себя никаких ожиданий, поэтому и не лупят себя, как Рублёв и Андреева, они скромно выходят проиграть сопернику, а если выигрывают вдруг - это уже несомненный бонус:grin:. Но, хорошо уже то, что Мирра ещё до ракетки не додумалась, в смысле ею себя лупить, как Андрюша. Но, если и дальше так пойдёт, то это дело не за горами.

    27.06.2025

  • Forz

    У меня даже есть некие сомнения , что Кончита Мартинес вообще появится в ближайшее время. В данный момент ее отсутствие выглядит очень странным и отпуск, это некая отговорка и объяснение для сглаживание острых углов. Скромно молчат журналисты, даже в интервью после победы над Кларой ничего про тренера и его отсутствия не было сказано, хотя думаю всех это интересует, Кончита всегда была объектом внимания, а тут про нее все как-то забыли. Короче посмотрим, ждать осталось не долго. Может мы все ошибаемся и у них все в порядке, но странного много и это настораживает. (конец цитаты)

    27.06.2025

  • Forz

    Добавлю тут еще интересный комментарий пользователя со спортса: Вы очень точно подметили главное в моем комментарии, это неожиданное исчезновение Кончиты Мартинес. И она исчезла именно после того, очень все-таки неожиданного, но теперь уже характерного поражения на Роланд Гарросе. Исчезла, точное определение, исчезла в такой важный и очень ответственный момент. Момента перехода на траву, где Мирра очень нуждалась в технической, ну и психологической поддержке особенно после этого досадного поражения. Мне тоже кажется, что в отпуск тренер, да еще от такой ученицы, да еще практически перед Уимблдоном( важнейшим и особенным турниром года), не уходит, а наоборот уделяют пристальное внимание своей ученице после, фактически провала на ТБШ, когда поддержка тренера просто необходима. Я тоже думаю, что произошла размолвка и серьезная размолвка между Миррой и Кончитой. Возможна Кончита сильно была обижена поведением ученицы.

    27.06.2025

  • Forz

    Интересно, какое там было невероятное стечение обстоятельств? Все оппонентки играли на одной ноге? Или может судьи кричали аут в её пользу? Как можно назвать стечением обстоятельств победу над 2 и 1 номерами мирового рейтинга в полуфинале и финале? Да еще в финале отыграться с 0-1. Ну реально, думать-то надо, прежде чем писать

    27.06.2025

  • Братчанин

    я же говорю- победы при невероятном стечении обстоятельств....А из десятки при такой психованной игре она скоро вылетит...

    27.06.2025

  • Forz

    Посредственные теннисистки в 17 лет 2 мастерса не выигрывают и в десятку не заходят, чушь то пороть не нужно

    27.06.2025

  • Forz

    Это все взаимосвязанные вещи. Вместо того, чтобы за отведкнные 25 секунд перезагрузиться и абстрагироваться от всего, она слишком торопится, оппонентка жалуется, Мирра итак уже взведенная начинает еще больше торопиться, в том числе и в принятии решений в игре. В итоге ошибки, злость, тильт и поражение.

    27.06.2025

  • Forz

    Все верно, это мои предположения. Но почему ничем не подкрепленные? Т.е. ты хочешь сказать, что во-первых Мартинес, как чемпионка Уимблдона, т.е. профи понимающая важность каждого подготовительного матча на траве в этот период просто решила отдохнуть? Ок, это конечно странно, но все же возможно. Но как тогда быть с тем, что если она не собиралась "рвать жопу", то почему такие психи в этих трёх матчах? Ведь по этой логике если она не собиралась "рвать жопу", то должна была понимать, что отлетит, а если понимала что отлетит, то зачем психовать? Сбои в игре из-за физики можно было бы объяснить, играй она так плохо с начала года, но в начале года играла она очень хорошо. Да, спады неизбежны, но это не просто спад, это уже кризис.

    27.06.2025

  • 678ugu

    Как нечего анализировать? Кал, мочу анализируй, анализаттор хренов! К Уимблдону повесь на балконе плакат "Мирра, мы с тобой". Ежедневно выпивай водовки и тренируй зычный голос, чтобы достать всех соседей. Работай над собой!

    27.06.2025

  • Из Алматы

    Это да. Но нестабильность - и характеристика матчей 90% вполне ВЗРОСЛЫХ теннисисток...

    27.06.2025

  • Дядюшка Зиан

    торопливость не умение контролировать своих психов. Если это все не исправить ничего путного не выйдет. как психанутая бьет себя то по бедрам то по голове...а Кончита вместо того что бы помочь подростку,кайфует по рассказам здешних..

    27.06.2025

  • Из Алматы

    Будем надеяться, что эти ваши предположения близки к истине, ттт. А то видно, что пока Мирра ещё не выбралась из психологической "ямки". И из-за этого неудачи в отдельных важных розыгрышах воспринимаются слишком обострённо, снижая уровни обдумывания и реакции, что сразу плохо влияет на тактику и технику.

    27.06.2025

  • Братчанин

    Андреева - довольно посредственная теннисистка, все ее победы случились по невероятному стечению обстоятельств. И она к этому привыкла, дуиая, что теперь так всегда будет. А сейчас, когда надо показывать мастерство, проявлять волю и т.д., оказывается, что у нее этого просто нет. Журналисты ее чуть ли не короновали. Ну, пусть еще себе по голове ракеткой постучит...

    27.06.2025

  • oleg.bob

    Неужели это конец сказки под названием"Мирра"?

    27.06.2025

  • Садовник

    Вс? пройд?т, передохнУть надо.

    27.06.2025

  • miker65

    Дружище, я уже недельки 3-4 как не видел Мирру, но хочу отметить, что Носкова умеет играть в теннис. И 30-е место в рейтинге не вполне отражает ее способности.

    27.06.2025

  • Я из Волгограда

    Первая часть твоего комментария - это твои предположения, ничем не подкреплённые. Я насчёт боязни... Тогда и я выскажу свои предположения. Перед уходом Мартинес в отпуск у них состоялся примерно такой разговор. Тренер спросила ученицу: - Ты собираешься рвать жопу на этих двух травяных турнирах перед Уимблдоном? - Нет, конечно. Просто буду привыкать к покрытию. - Вот и ладушки. Тогда и я отдохну от тебя немного, съезжу домой... И выясняется, что за год с небольшим Мирра настолько привыкла к тренеру, что без её подсказок и ободряющих слов уже просто не может. А сбои в игре во многом объясняются тем, что всю жизнь Мирра была маленького роста и играла в защитной манере. Сейчас девочка выросла, окрепла и постепенно переучивается играть в остроатакующий теннис. Пока не всегда получается. Так и у Синнера долгое время мало что получалось. Но он научился. И сейчас его только Алькарас остановить может...

    27.06.2025

  • Саша

    AI: нестабильность результатов в теннисе у молодых игроков часто связана с недостаточным опытом, незрелостью физического и психологического состояния, а также с необходимостью адаптации к высоким требованиям соревновательного уровня. - недостаточный опыт; - незрелость физического состояния; - нестабильность психологического состояния; - недостаточная работа над техникой; - недостаточный контроль над эмоциями; - плохая адаптация к различным покрытиям и условиям; - отсутствие регулярных тренировок.

    27.06.2025

  • Forz

    Да нет, я не думаю что отпуск Мартинес тут как-то повлиял. Она все-таки и без Мартинес в 15-16 лет прогрессировала мощно. А сейчас она игрок 10-ки, у неё вагон опыта, за плечами победы на крупных турнирах. Я вижу это так, что она просто боится. Боится играть на траве, из-за этого боится не оправдать ожиданий, как своих, так и тех кто эти ожидания на нёё навешивает, боится проигрывать. Я там выше в теме ханту описал своё мнение, почему она психует в стиле Рублёва, но повториться не сложно - она просто перестала просто играть в теннис, о чем всегда говорила. Она взлетела именно потому, что просто играла в игру, и не грузилась ничем. Сейчас она перестала просто играть, и получать удовольствие от тенниса. Возможно поэтому её игра стала более примитивной, и, как следствие, менее результативной. Это в свою очередь ухудшает её и без того нестабильное состояние, и начинается штопор. Ей нужно взять пример с Карлитоса, и просто снова начать играть в теннис, без оглядки на результат.

    27.06.2025

  • инок

    Есть игры когда на таланте и на чужих ошибках не выехать - план на игру, вариативность и самодисциплина - это не про Мирру к сожалению...

    27.06.2025

  • Бен Ричардс

    "Мирра Андреева в последнее время показывала не лучшие результаты — она проиграла несколько матчей подряд. Но теперь все позади." (СЭ 25.06 25, автор - Беленин в кепке).

    27.06.2025

  • Forz

    А я и не говорю что она играет на уровне Навратиловой, но прямо сейчас на траве она в форме, что и показал Берлин. Плюс ты вспомни, как тяжковато в Дубае Мирра с ней играла. И не получи там Маркета повреждение, ещё непонятно как все могло закончиться.

    27.06.2025

  • Forz

    Я и не говорю, что она сливала. Я наоборот сказал, что сомнительно что это было. Что не прикладывала усилий да, но зачем тогда вообще на матч выходить было, спрашивается. Снялась бы до. Да, не получила бы денег, но там суммы копеечные для неё уже. А очки не снимают за снятие. Зато не было бы -1 поражения, негатива, да и была бы уже в Лондоне. Кстати одна из твоих фавориток Мбоко в финале квала проиграла Присцилле Хон)))) п.с. как я вчера и говорил, примета с победой над Таусон не сработала)

    26.06.2025

  • Forz

    Нет, завышенные ожидания, которые она сама перед собой не оправдывает. Вместо того чтобы просто играть в теннис, она думает о результате. В итог когда игра не идёт, она не может перестроиться на план Б/В/Г и пр, а начинает психовать, и уходит в штопор, а совершенная ошибка ВСЕГДА притягивает за собой другую ошибку. Вот и видим психи.

    26.06.2025

  • Я из Волгограда

    Наберитесь терпения. Скоро начинается Уимблдон, вот там и увидите постоянного тренера Мирры, Кончиту Мартинес...

    26.06.2025

  • Я из Волгограда

    Психовать она начала ещё тогда, когда узнала, что Мартинес собирается взять отпуск. Ну не может Мирра без неё уже. Сроднилась с ней...

    26.06.2025

  • Я из Волгограда

    У 26-летней Вондроушовой (послезавтра стукнет) за всю карьеру только 2 (ДВА) успешных выступления на травяных турнирах. В 2023 году Уимблдон, и вот сейчас был Берлин. Если убрать эти два турнира, то на остальных ДВЕНАДЦАТИ травяных турнирах эта чешская теннисистка выиграла аж 3 (ТРИ) матча. На двенадцати турнирах - три матча выиграла. Не густо. И какая же она после этого королева травяных кортов? А раз в год и палка стреляет. В случае с Вондроушовой, раз в четыре года в среднем...

    26.06.2025

  • Forz

    Согласен, что можно было. Надеюсь, она реально играла в полноги. Но тогда непонятно, чего она так психовала? Должна была играть на релаксе, но релакса и близко не было. Да и с Таусон тоже менталка была на высоте. Спасло то, что Таусон слабее Носковой, и она уже перед Миррой видимо пасует, когда игра начинает разваливаться. Носкова более стабильна, и вот видим результат.

    26.06.2025

  • Спринт

    Страшненькие .. они и на траве красивше не станут ..

    26.06.2025

  • Я из Волгограда

    Она не сливала матч. Она не приложила максимум усилий, чтобы выиграть его. Это разные вещи.

    26.06.2025

  • Forz

    Да не матч жизни, просто была более мотивирована. А Мирра играла без желания. Да и не боролась. Опять последний гейм на своей подаче отдала безвольно, как и в матче с Буассон

    26.06.2025

  • Forz

    Из её игры начисто пропала вариативность - она просто пытается перебить, но перебивать она не умеет - её форхенд не позволяет постоянно забивать с задней линии. Плюс потеряла в движении. Да, это следствие изменившейся антропометрии, но она все же мобильнее той же Носковой.

    26.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Как я рад, что есть на свете оптимисты.)) Вижу цель, верю в себя и не замечаю препятствий.

    26.06.2025

  • Кот-матрос

    Ну да, это статистика. Хоть кто-то по-существу.

    26.06.2025

  • Я из Волгограда

    Привет! Давай подскажу, как она докатилась до жизни такой. То есть, до седьмой позиции в рейтинге... В этом году было сыграно 6 (шесть) "Мастерсов", турниров категории WTA 1000. И 2 (два) из них выиграла как раз Мирра. То есть, треть всех таких турниров. Ну и на многих остальных крупных турнирах (Ролан Гаррос, Мадрид, Рим) доходила до четвертьфиналов. Вот рейтинговые очки-то и накапали... И да, вот ещё что. Когда НУЖНО БЫЛО, Мирра эту Носкову обыгрывала. Только в ЭТОМ году сделала это ДВА раза. В январе в Брисбене, и в мае в Риме. Там и ВПРАВДУ лучше было выиграть у этой чешки. А здесь можно и вполноги было сыграть...

    26.06.2025

  • Forz

    Анализ? Он прост: нет подачи на траве - дави на приеме, нет подачи и не брейкуешь? Вперед на тренировку. Она заработала 3 бп и 0 реализовала. У Носковой 3/5. На второй подаче она выиграла 8/28 розыгрышей, Носкова 15/25. Плюс 6 двойных. Вот и весь анализ. Причины? Не знаю, но предполагаю что в голове все. Менталки нет. Вон, Захарова вообще и близко не стоит по уровню, а как бьется девчонка. Даже Киз смогла бой дать.

    26.06.2025

  • fonkom

    Ну ничего, есть такая примета у спортсменов: плохая игра перед хорошей. "Мирра, верим!" в хороший турнир в Уимблдоне)

    26.06.2025

  • Forz

    А у неё терпения нет просто. Она все время торопится, словно на самолет опаздывает. Пусть на джокера посмотрит, как он все отведенное время использует при подаче.

    26.06.2025

  • Кот-матрос

    Ладно, ждём Уим...

    26.06.2025

  • Я из Волгограда

    Так а чё, сразу вылетать, что ли? Тех усилий, что она приложила вчера, как раз хватило для победы над датчанкой. Сегодня - не хватило. Носкова очень уж хотела выиграть. Упираться Мирра не стала. Вот если лажанётся на Уимблдоне (не дай-то Бог!), тогда надо будет начинать кричать "караул"...

    26.06.2025

  • hant64

    Да нечего сегодня анализировать.

    26.06.2025

  • Кот-матрос

    Ну ладно, значит просто отпихнулась. Хотя, зачем тогда с Таусон корячилась?

    26.06.2025

  • Я из Волгограда

    Не на Уимблдоне, а на US Open. И в этом самом миксТе действительно ожидается шоу. Алькарас сыграет вместе с Радукану, Синнер - с Наварро, Соболенко - с Димитровым, Музетти - с Паолини, Циципас - с Бадосой. Ну и главные звёзды того миксТа - неувядаемая Сара Эррани вместе с земляком Вавассори. Если чё, то ровно три недели назад они выиграли титул в миксТе на Ролан Гарросе...

    26.06.2025

  • Иван Л.

    Безобразие форменное. Смотрел кусочками, бо в полном объёме наблюдать фильм ужасов настроения не было.

    26.06.2025

  • Forz

    Даже и сказать нечего. Совершенно бесцветная игра, непонятно куда все что было в Дубае/ИУ подевалось. Подача как ушла в самоволку, так и не вернулась.

    26.06.2025

  • Forz

    Да, это Кирилл Крюков, у которого она тренировалась в Сочи. Он периодически с ней ездит, когда нет Кончиты

    26.06.2025

  • qazz

    Критические дни.

    26.06.2025

  • Forz

    Я тебя наверное ещё раз расстрою - этого не будет. Сомнительно, что сегодня она сливала матч, просто ничего не могла сделать. Если в игре с Таусон была какая-то вариативность, резаки, которые позволяли выжимать преимущество, то сегодня просто забей. К сожалению, прямо сейчас её потолок на шлеме будет 3, мб 4 круг. Если она пройдет в 1/4, и тем более дальше, я буду прям сильно удивлен.

    26.06.2025

  • Я из Волгограда

    Володь, в течение сезона игроки уровня Мирры ОБЯЗАНЫ сыграть 6 (шесть) турниров такой категории, как в Бад-Хомбурге. WTA 500, то бишь. Оправдывать Мирру не буду, но невозможно весь сезон успешно играть на турнирах Большого Шлема (4 штуки), турнирах категории WTA 1000 (10 штук) и ещё вдобавок вот на этих "пятисотниках". Тем более, через несколько дней начинается событие поважнее... Та же Арина Соболенко может пропустить такой турнир, но у неё он в итоге пойдёт в зачёт рейтинга с НУЛЁМ очков. Сам понимаешь, для Арины это как слону дробина. Мирра по малолетству ещё блюдёт турнирные законы. Но скоро плюнет на них. Да, в принципе, уже начала...

    26.06.2025

  • Forz

    Ну 3-4 круг должен быть, если на Вондроушову не попадет, а дальше конечная

    26.06.2025

  • Forz

    Носкова подаванка, да и в целом весьма неплохая теннисистка. На харде или грунте не проиграла бы, но здесь трава

    26.06.2025

  • Дядюшка Зиан

    Носковой было достаточно всего лишь раз снервировать Мирру на ее подаче(пожаловалась судье что не успевает занять позицию для приема)и Мирра сразу посыпалась. Если так будет продолжаться не видать никаких шлемов...

    26.06.2025

  • Кот-матрос

    Микс - это в кулинарии, а в теннисе микст.

    26.06.2025

  • Дядюшка Зиан

    не верится мне в отпуск в соревновательный период...

    26.06.2025

  • Кот-матрос

    При победе формалисты хвалят, хейтеры молчат. При поражении хейтеры ликуют, а формалисты "всё пропало". Кто-то способен на анализ?.

    26.06.2025

  • Sinaron

    Позорнейшая и безвольная игра, лучше бы вообще на корт Не выходила.

    26.06.2025

  • Venco

    Ну чего там? Сама себе проиграла. Всего третий матч на траве в сезоне. Носкова провела матч жизни. А между тем поражение было вполне предсказуемо.

    26.06.2025

  • Черемисин57

    Спасибо сталинградцу, рассказал где тренер Андреевой Мартинес! Я то думал, что Мартинес отправилась на три буквы, куда её отправляла матершинница Андреева!! Как эта нервная девушка добралась до 7ой позиции? Это загадка!

    26.06.2025

  • TokTram_

    Да, пора. Что не так-то?

    26.06.2025

  • Я из Волгограда

    А если брать в расчёт только ЭТОТ год, то вааааще пятая. Умница, девочка, правда?

    26.06.2025

  • Я из Волгограда

    Ну, значит, пора. А Мирра читала ту статью, не в курсе?

    26.06.2025

  • hant64

    Так уже сегодня какой-то другой тренер сидел в ложе, мужского пола. Не знаю, может, он и раньше в команде Андреевых был? А, вон уже Сергей прояснил ситуацию - это бывший детский тренер Мирры.

    26.06.2025

  • Я из Волгограда

    Расстроился, чивоуштам. Только сомнений по поводу её успешного выступления на Уимблдоне нет. Вернётся после отпуска Мартинес, и Мирра на эмоциях начнёт всех выносить на ТБШ.

    26.06.2025

  • Tommy Morton

    Как она может быть седьмой? Сто седьмой, можно понять. Стабильность на нуле. Развития нет.

    26.06.2025

  • Я из Волгограда

    Так всё нормально у неё в команде. На Уимблдоне увидите её тренера, не беспокойтесь. Сейчас Мартинес взяла отпуск в промежутке между Ролан Гарросом и Уимблдоном. А пока её нет, её заменяет бывший детский тренер Мирры. Всего делов-то...

    26.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    С Пегулой, значит, не сыграет пока. Волгоградец расстроится. Теперь ТБШ и - большие сомнения на большие очки.

    26.06.2025

  • vernon s

    Носкова даже не вспотела. Последнее время стандартная история для наших теннисисток - четверть финал и шлагбаум.

    26.06.2025

  • Кот-матрос

    Ну вот, включил трансляцию в 7-м гейме 2-го сета, и... облом. Мирра двойной отдала свой гейм. А затем и смэшем в сетку отдала и матч. -------------------- Вот что это сегодня, нервы? Как-то не очень похоже. Что-то параллельное происходит по-моему. Может "несчастная любовь?"

    26.06.2025

  • Дмитрий Свистунов

    Менять тренера пора. Уже пора звездать, как некоторые говорят:)

    26.06.2025

  • Дядюшка Зиан

    18 летняя теннисистка уже которую игру выходит без тренера,и все делают вид что все нормально у нее в команде

    26.06.2025

  • hant64

    Просто какой-то вынос тела, по другому и не сказать. Психи, похоже, уже входят в норму у Мирры. Рублёв, что ли, покусал?

    26.06.2025

  • TokTram_

    Уровень - проиграть Носковой. М-да...

    26.06.2025

  • Андрей Гридасов

    Пока не по "Сеньке" шапка...

    26.06.2025

