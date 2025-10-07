Мирра Андреева сыграет с Лаурой Зигемунд во втором круге турнира в Ухане 7 октября

Российская теннисистка Мирра Андреева сыграет с немкой Лаурой Зигемунд во втором круге турнира в Ухане во вторник, 7 октября. Начало — после 15.30 по московскому времени.

Мирра Андреева — Лаура Зигемунд: трансляция турнира в Ухане в прямом эфире (видео онлайн)

В прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

18-летняя Андреева — пятая ракетка мира. 37-летняя Зигемунд занимает 57 место в рейтинге WTA.

В первом круге «тысячника» немецкая теннисистка обыграла Даяну Ястремскую в трех сетах — 7:5, 4:6, 6:1.

Турнир WTA 1000 в Ухане (Китай) на хардовых кортах пройдет с 6 по 12 октября.