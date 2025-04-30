Теннис
30 апреля, 14:45

Мирра Андреева — Кори Гауфф: смотреть трансляцию матча турнира WTA в Мадриде

Мирра Андреева и Кори Гауфф сыграют в 1/4 финала турнира в Мадриде
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева и американка Кори Гауфф проведут матч в 1/4 финала турнира WTA в Мадриде (Испания) в среду, 30 апреля. Начало игры— ориентировочно в 16.00 по московскому времени.

Мирра Андреева —Кори Гауфф: трансляция матча турнира WTA в Мадриде в прямом эфире (видео)

Узнать результат игры Андреева — Гауфф можно в теннисном матч-центре и ленте сайта «СЭ».

Смотреть прямую трансляцию встречи Андреева — Гауфф можно в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и платформе «VK Видео».

18-летняя Андреева — седьмая ракетка мира, на предыдущей стадии Мирра обыграла украинскую теннисистку Юлию Стародубцеву (6:1, 6:4). 21-летняя Гауфф занимает четвертое место в мировом рейтинге, в матче четвертого круга Кори выиграла у швейцарки Белинды Бенчич (6:4, 6:2).

