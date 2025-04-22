Мирра Андреева: «Стала много думать о том, что говорят обо мне другие»

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что на нее стало сильнее влиять мнение окружающих.

«Я в конечном итоге стала слишком много думать о полученной информации и о том, что говорят другие [обо мне]. Однако, к счастью, у меня отличная команда, которая помогает мне со всем этим справляться и рассматривать то, что я слышу, в перспективе», — цитирует Андрееву Punto de Break.

17-летняя теннисистка занимает 7-е место в рейтинге WTA. 17 апреля Андреева проиграла соотечественнице Екатерине Александровой (3:6, 2:6) во втором круге турнира в Штутгарте.