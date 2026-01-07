Андреева — о победе над Гадеки: «Счастлива, что начала сезон с хорошего результата»

Российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала победу над австралийкой Оливией Гадеки (4:6, 6:1, 6:2) в матче второго круга турнира в Брисбене.

«Матч с Оливией был непростым — она сильный соперник. Поэтому я счастлива, что победила и начала сезон с хорошего результата. В начале мне казалось, что она более уверена или просто агрессивно играет, стремится к своим ударам и давит на меня. Я давно не играла, поэтому мне было сложно. Потом сделала перерыв, чтобы сбить ее ритм, успокоиться и показать свою игру. Очко за очком старалась держаться в матче, и в итоге все сложилось в мою пользу. Я продолжала играть агрессивно и не давать ей свободы на корте», — сказала теннисистка на послематчевой пресс-конференции.

В третьем круге турнира 18-летняя Андреева сыграет с представительницей Чехии Линдой Носковой.