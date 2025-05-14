Мирра Андреева — Коко Гауфф: смотреть трансляцию матча турнира WTA в Риме
Мирра Андреева сыграет с Коко Гауфф в 1/4 финала турнира в Риме 14 мая
Российская теннисистка Мирра Андреева сыграет с американкой Коко Гауфф в 1/4 финала турнира в Риме в среду, 14 мая. Начало матча — ориентировочно в 14.00 по московскому времени.
Мирра Андреева — Коко Гауфф: трансляция турнира в Риме в прямом эфире (видео онлайн)
В России официальных трансляций матчей WTA нет. В прямом эфире трансляции ведутся в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.
18-летняя Андреева — седьмая ракетка мира. 21-летняя Гауфф занимает третье место в рейтинге WTA.
В истории личных встреч счет 3-0 в пользу американской теннисистки.
Турнир в Риме пройдет с 6 по 17 мая. Действующая чемпионка — полька Ига Свентек.
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