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14 мая 2025, 13:10

Мирра Андреева — Коко Гауфф: смотреть трансляцию матча турнира WTA в Риме

Мирра Андреева сыграет с Коко Гауфф в 1/4 финала турнира в Риме 14 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Мирра Андреева.
Фото AFP

Российская теннисистка Мирра Андреева сыграет с американкой Коко Гауфф в 1/4 финала турнира в Риме в среду, 14 мая. Начало матча — ориентировочно в 14.00 по московскому времени.

Мирра Андреева — Коко Гауфф: трансляция турнира в Риме в прямом эфире (видео онлайн)

В России официальных трансляций матчей WTA нет. В прямом эфире трансляции ведутся в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

18-летняя Андреева — седьмая ракетка мира. 21-летняя Гауфф занимает третье место в рейтинге WTA.

В истории личных встреч счет 3-0 в пользу американской теннисистки.

Турнир в Риме пройдет с 6 по 17 мая. Действующая чемпионка — полька Ига Свентек.

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Теннис
Кори Гауфф
Мирра Андреева
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