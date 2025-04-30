Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
WTA

30 апреля, 17:44

Мирра Андреева уступила Гауфф в четвертьфинале «тысячника» в Мадриде

Руслан Минаев
Мирра Андреева.
Фото Reuters

Россиянка Мирра Андреева проиграла американке Коко Гауфф в четвертьфинале турнира серии WTA 1000 в Мадриде — 5:7, 1:6.

Матч длился 1 час 31 минуту. 7-я ракетка мира Андреева за игру сделала 4 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 4 брейк-пойнтов. У 4-й ракетки мира Гауфф — 1 эйс, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 16.

Андреева уступила Гауфф в третьем очном матче из трех. Американка в полуфинале «тысячника» сыграет с полькой Игой Свентек.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Коко Гауфф (США, 4) — Мирра Андреева (Россия, 7) — 7:5, 6:1

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Кори Гауфф
Мирра Андреева
Читайте также
Романова оставят в «Спартаке» до зимы, Черчесов – кандидат, Карпин - нет. Что происходит после увольнения Станковича
Воробьев навестил пострадавшего при взрыве в Красногорске мальчика
На Украине возмущены переходом легкоатлетки Гордиюк под флаг России
Путин призвал создавать собственные технологические платформы
«Рейнджерс» Панарина прервали серию без побед в Нью-Йорке со старта сезона НХЛ
Трамп призвал президента Израиля прекратить уголовное преследование Нетаньяху
Популярное видео
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Болельщика «Шанхая» не пустили на арену СКА
Болельщика «Шанхая» не пустили на арену СКА
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
ЦСКА расстается с Мартином и берет Самонова
ЦСКА расстается с Мартином и берет Самонова
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Forz

    это и не разница по факту, матч первого круга против bye на мастерсе для сеяных других отличий нет

    02.05.2025

  • Sobakin94

    Убогий, сиди и не высовывайся. А то все уже устали от твоей дури.

    01.05.2025

  • hant64

    Головы у топ теннисистов в полном порядке, иначе они и не стали бы никогда топами - бить то по теннсному мячу могут сотни тысяч людей, но в первой сотне рейтинга все эти умеющие бить явно не уместятся).

    01.05.2025

  • Shnobel Zadrotovich

    в любой игре будь это футбол или же теннис нужно уметь использовать и голову для того что бы в трудной ситуации не пулять мячом в сторону соперника,а ударить в противоположную часть корта...

    01.05.2025

  • fonkom

    Соболезную, Волгоградец.

    01.05.2025

  • Я из Волгограда

    Микер, давай как-нибудь потом к этой теме вернёмся. Сейчас нет желания мусолить всё вот это...

    01.05.2025

  • miker65

    Дружище, соболезную. А погибший братан жил тоже в Волгограде и пошел воевать, зная, что еще один ваш братан живет в Запорожье?

    01.05.2025

  • Haiaxi

    Соболезную.

    01.05.2025

  • Forz

    Да, тут уже теннис падает в самый низ приоритетов. Соболезную.

    30.04.2025

  • Из Алматы

    ... ... ...

    30.04.2025

  • ILYA

    Держись , действительно плевать на этот теннис , есть жизнь и она важнее

    30.04.2025

  • hant64

    Да просто потому, что она уже и есть звезда, в десятке рейтинга. И да, россиянок в этой самой десятке уже давно никого не бывало.

    30.04.2025

  • Я из Волгограда

    Знаешь, плевать я хотел на суеверия. Я вот только сейчас приехал домой, матч не видел. Приехал с похорон. Хоронил своего младшего брата. Который погиб на этой ... на этих трёх буквах. Привезли его, кстати, в воскресенье. За несколько часов до начала матча Александровой против Касаткиной...

    30.04.2025

  • Братчанин

    Может, и не много их было. Ну, выиграла пару мастерсов - играй и выигрывай дальше, а ее уже за эти два мастерса идолом сделали, звездой и т.д. Зачем?

    30.04.2025

  • Forz

    Когда грешник размочил счёт, он как с цепи сорвался. Да и вообще, даже его тренер говорил не так давно, что они искали средство специально против Медведева, чтобы выйти на новый уровень, даже не против карасика. А вот для Гофф при первой победе над :pill:ga ничего не изменилось.

    30.04.2025

  • Иван Л.

    И согласен и не согласен. Гауфф мало ошибалось... ну относительно, в середине сета у них было по ровну невынужденых, чуть больше у Мирры. Гауфф не ошибалась потому, что Мирра её напрягала редко. То есть опятьб же коротко и неактивно, что позволяло сопернице быть в игре. Большую часть сета они провели примерно на одном уровне. Но! Это не уровень Андреевой! Вернее её уровень, но на ЭТОМ турнире, а не в целом. Запас мастерства и понимания игры ей позволял держаться и брейкануть, в чём, надо признать, ей соперница здорово помогла. Я не люблю вообще про менталку говорить. Но раз уж речь о ней, то менталка в первую очередь, подводит когда спортсмен/ка не готов/а держать уровень - по любым причинам. Мирра была не готова и не выдержала вообще. Можно вспомнить другой пример: матч со Свентек, где Мирра брейканула, но соперница ответила тем же. Менталка? Не знаю. Знаю, что Мирра была хорошо готово и провела затем идеальный тай для учебника просто. Второй сет тоже при 2-0 выключил.

    30.04.2025

  • Из Алматы

    Кстати, сегодня не видно было блокнота Мирры с советами Кончиты, как играть против этой конкретной соперницы... Может, почитала бы, да глядишь, и сумела бы что-то противопоставить Гауфф во втором сете, сконцентрировавшись на том, чтобы использовать слабые стороны Коко, а не на своих ошибках...

    30.04.2025

  • Из Алматы

    Немного, но есть разница - и по сетке, и по значимости. В одиночке на "мастерсах" играют обычно явно меньше ста спортсменок (включая квалификацию), а на ТБШ - больше сотни. Ну, и, победа на "мастерсе" ещё не равна "вхождению в историю". А вот титул ТБШ - другое дело...

    30.04.2025

  • hant64

    Опять псинкин что-то прогавкал:grin:. С претензией на интеллект).

    30.04.2025

  • hant64

    Личка личкой, но в конкретном матче как она может помочь? Да, например, Даниилу личка с Синнером 6:0, как она помогла ему, чтобы не отдать следующие 6 матчей?:slight_smile:

    30.04.2025

  • Sobakin94

    Печально проигрывать в теннис героине басни И.А.Крылова!

    30.04.2025

  • hant64

    Скажи, а много в истории тенниса было теннисисток, которые до своего 18-летия выигрывали парочку мастерсов? Вангую, наверное, сотнями их можно исчислять?:grin:

    30.04.2025

  • hant64

    Вот, это что-то новенькое. Видишь, подстегнул тебя немного, и шарики с роликами в черепушке шевелиться стали, новые измышлизмы придумывать)). Хоть что-то, а то уже пластинка с Кассилем до того заезжена, что уже звучать давно перестала.

    30.04.2025

  • hant64

    Иван, по последнему матчу: Мирра играла довольно неплохо, учитывая, что Гауфф практически не ошибалась, но только до момента, когда она не подала дважды на сет. Всё, там уже менталка Мирру полностью уничтожила, её не стало просто на корте. Честно, я смотрел весь первый сет, в перерыве между сетами в чате трансляции написал, что во втором будет вынос, если Кончита не сможет каким-то образом вернуть подопечную в игру. И посмотрел начало второго, до 2:0, после чего убедился, что вернуться Мирре не удалось, и дальше там смотреть нечего - не люблю лицезреть избиение младенцев. Это совсем не значит, что я насквозь что-то вижу или могу с точностью предсказать, но тут сценарий второго сета явно просматривался. В этот раз менталка подвела. По предыдущим матчам в приципе всё верно сказал, не блестящая игра была от Мирры, но и не провальная. А здесь провал случился.

    30.04.2025

  • Forz

    Ага, скатать партеечку в блиц в переходе...

    30.04.2025

  • Forz

    Да, видимо понимала, что второго такого шанса не будет, а отдав сет вообще покатилась по наклонной. Ладно хоть багетом угостили на дорожку, а не баранкой...

    30.04.2025

  • Forz

    с кизкой личка не такая разгромная, да и после 0-6 кепка встряхнулась, и дальше уже проблем не было. Весьма вероятно, что подобных ошибок с Гофф она не допустит. Тем более что та играла не сказать чтобы на космическом уровне, Мирра сама все отдала, что заработала.

    30.04.2025

  • AlexM

    Ничего страшного не произошло, поражения это часть спорта, сегодня Мирра проиграла, хотя играла очень хорошо в первом сете, но ключевой момент матча это конечно проигранная подача Мирры при счете 5:4 в свою пользу, жаль, но что поделать, пожелаю Мирре не расстраиваться и удачи и побед на следующих турнирах.

    30.04.2025

  • ОстроV Zаячий

    А чего так усиленно радоваться в самом начале. Всё интересное впереди.

    30.04.2025

  • hant64

    Что-то маловато восторга)). Иссякает порох в пороховницах? Или черепушка уже ничего выдавать не может, только вот такое скудное и унылое .овно?

    30.04.2025

  • ОстроV Zаячий

    Для воодушевлённых граждан поверхностного мышления, которые хорошую память принимают за интеллект, пояснение : Миррочка Андреева уж два круга как-нибудь всегда пройдёт, так что поводов порадоваться у обделённых в понимание логистики всегда будет больше. Ну, а таким больше и не надо. Общество потребления всегда к их услугам.

    30.04.2025

  • hant64

    Шахматы и теннис - немного разные виды спорта. Да шахматы и далеко не все вообще к спорту относят. Чему шахматы могут научить теннисиста? Усидчивости?:grin: Нужный навык для теннисиста, особенно во время отдыха между геймами и сетами)).

    30.04.2025

  • Иван Л.

    А что-то не соотвествует действительности? Просто интересно

    30.04.2025

  • hant64

    Весь прикол в том, что кепка может и постараться... Баранку ведь от Киз сегодня выхватила, а Коко посерьёзней Мэдисон во всех смыслах.

    30.04.2025

  • hant64

    Да ладно, оговорился человек - я не сомневаюсь, что Николай сет-болл от матч-болла отличает).

    30.04.2025

  • Братчанин

    Рано начали Андреевой дифирамбы петь

    30.04.2025

  • Hitman

    Побольше пары надо играть на третьесортных турнирах! Так к 20 годам совсем желания не будет.

    30.04.2025

  • Моше Зенкин

    Проиграла и проиграла, в следующий раз выиграет

    30.04.2025

  • hant64

    Она просто психологически просела, не реализовав двойной сет-болл. До этого момента играла если не отлично, то на 4+ точно.

    30.04.2025

  • hant64

    Хотел лайк поставить, не дочитав до конца, но дочитав, хочется поставить дизлайк, но ладно, не буду - каждый имеет своё мнение, даже если оно не совсем соответствует действительности.

    30.04.2025

  • hant64

    Сказать нечего, только одно - ну нельзя так разваливаться после проигранных двух мячей (сетболльных, если кто не в курсе). Всё, после них Мирры на корте не было, осталось какое то подобие развалившейся Александровой.

    30.04.2025

  • Владимир Горницкий

    Наконец-то и у скорбных умом появился повод порадоваться. Проявления радости привычно убогие и бессмысленные, но хоть так...

    30.04.2025

  • Shnobel Zadrotovich

    Заметил что в трудных ситуация очень часто Мирра выбирает не правильные решения. Думаю нужно поучиться игры в шахматы с хорошим гроссмейстером ...В первом сете все было в ее руках и чувствовалось что Гауфф вот вот и сдаст игру,но Мирра все сама отдала. И нет инстинкта убийцы пока у неё...

    30.04.2025

  • Haiaxi

    Сам же написал, что Мирра "выключилась". Про ДР я в шутку написал.

    30.04.2025

  • Forz

    в женском теннисе между мастерсом и тбш нет разницы, и там и там - по 3 сета, а не 5, как у мужиков

    30.04.2025

  • Haiaxi

    Да вроде как норм играла: и дроп-шоты проходили, и била точнее, а потом стала по аутам мячи раскидывать. Да и как-то спокойно приняла проигрыш, даже не нервничала.

    30.04.2025

  • Forz

    Вот именно, до 40-15 играла как надо, а потом выключилась.

    30.04.2025

  • Forz

    Да причем тут празднование дня рождения. Она вчера тренировалась как обычно. Проиграла потому что забоялась взять игру в свои руки при 40-15, отдала инициативу, ожидая ошибки, но ошибок не было, в итоге была наказала и привет тильт.

    30.04.2025

  • ОстроV Zаячий

    Отличный подарок на день совершеннолетия. Найдёт утешение в объятиях Тарзана. Зря что-ли столько всего наготовили. Может не сдержалась, бросила играть, так хотелось окунуться в атмосферу Праздника. Знатокам тенниса на 90 процентов и двум на 85 не унывать. Очёчки защитила, главный упор всё равно на Ролан Гаррос. Кто не верит, пусть спросит у Льва Кассиля.

    30.04.2025

  • ValeraK

    С Днюхой!))

    30.04.2025

  • Forz

    Да нет, даже с отсутствием первой подачи она нормально играла. Подвела менталка, как ни странно - при 1-0 30-30 она у сетки бьет воллей не в открытый угол, а по линии, и есс-но попадает в аут. И счет вместо 40-30 становится 30-40, приходится отыгрывать бп, это -нервы +уверенность для Гофф, и в итоге гейм отдается. А сделай она счёт 40-30, могла забрать гейм, сделать 2-0, и кто знает как бы дальше пошло.

    30.04.2025

  • Иван Л.

    Как по мне, она и до 5-4 играл а не ах как, но хотя бы держалась, да и Гауфф армогла брейкануть. А потом - да, вообще полный аллес((

    30.04.2025

  • Haiaxi

    Такое ощущение, что Мирра бросила играть при счёте 5-4 в первом сете. То ли так было задумано, то ли ещё что. Может празднование дня рождения запланировано на майские праздники)

    30.04.2025

  • Forz

    Как бы плохо кепка не играла тут, но проиграть на глине своей клиентке это будет надо ОЧЕНЬ постараться

    30.04.2025

  • Черемисин57

    Браво, Гауфф! Она доказала, что не зря она выше Андреевой в рейтинге!! Думаю у Гауфф хорошие шансы пройти Свёнтек и сыграть в финале с Соболенко!!!

    30.04.2025

  • Dreamlike

    Я даже трансляцию не упел включить, а Миррочка уже всё, пошла днюшку отмечать.

    30.04.2025

  • Иван Берлиоз

    Мирра-грустная печаль....Явно раскоординировна,не видно желания что-то исправить,просто нечем....

    30.04.2025

  • Кот-матрос

    Уже в 1 гейме на своей подаче(а гейм продолжался минут 10) она ни разу не подала 1-м мячом. Плохо готова. ------------------ Может она когда ни будь и станет 1-й ракеткой, но лидером тенниса никогда.

    30.04.2025

  • Forz

    Вот видишь, Волгоградец, все эти твои суеверия ни к чему) По факту - опять её сгубила торопливость. Однако, если в матчах с Френх и Стародубцевой это прощалось, то с Гофф - нет. Вообще конечно вызывает вопросы этот турнир, и если Штуттгарт еще можно было списать на особые условия, то здесь вполне могла и побеждать. Разве что они решили сейчас упороться в мини-предсезонку с новым физруком, и готовят пик к РГ. Надеюсь, что это реально так, потому что в противном случае защитить полуфинал не удастся, и хотя бы чф будет уже серьезным успехом.

    30.04.2025

  • Андрей Гридасов

    Во взрослой компании нужно сразу становиться взрослой, безоблачное детство и восторги от того, как здорово девочка играет, остались позади. И расплата за отсутствие желания бороться, как это случилось и в паре, и здесь во втором сете, наступает немедленно. И скидок на возраст уже больше никто не даст. Такое оно суровое, совершеннолетие...

    30.04.2025

  • Gena34

    Волгоградец писал про какую то примету,на этом турнире она для Андреевой не сработала,увы.

    30.04.2025

  • Иван Л.

    Посмотрел с большим трудом. Просто это безобразие по другому не смотрится. По качеству игры весь турнир - просто ужас, даже не тихий. Если со слабыми соперницами всё прокатило, даже не смотря на плохую игру, то тут, Гауфф посильнее и абзац сразу. Я пойму всё, если это окажется одним из этапов подготовки к успешному РГ. А успехом там будет, минимум, финал. В общем, зрелище унылое весьма. И хуже всего был то, что Мирра позволяла делать с собой то, что обычно она делает с соперницами, а имененно - выставляет их клоунами, вчистую переигрываю головой. В первых турах её клоунессой выставляли эпизодически, а здесь на протяжении матча регулярно. Смотреть на это - кошмар! Ждём не Рим, ждём РГ. Если там будет меньше полуфинала, то кончину в аут. Здесь у меня было полное ощущение, что Мирру заставляли играть не в свою игру. И этим она САМА всё отдавала.

    30.04.2025

  • Александр Иванов

    ей ТБШ пророчат , а мастерсы - так , ерунда

    30.04.2025

  • igor1972

    После двойного сетбола в первом сете Мирра откровенно расклеилась, увы. И во втором сете Гауф её просто смела. Но, ничего, бывает. Надеюсь этот урок только закалит Андрееву.

    30.04.2025

  • Из Алматы

    Спасибо за поправку. Конечно, сетболы. Но, выиграй она сет, второй ей дался бы легче, а Гауфф - наоборот.

    30.04.2025

  • Энди Энди

    Каккие матчболлы, какие подачи на матч в 1 сете)))

    30.04.2025

  • Кот-матрос

    Какие матчболы?

    30.04.2025

  • Из Алматы

    У меня было ощущение, что, начни Мирра играть чуть собраннее и точнее, не поднимая особо мяч, Гауфф имела бы очень много проблем.

    30.04.2025

  • Адекватный спартач

    До матчболов она не добралась. Всё-таки сетболы.

    30.04.2025

  • Николай Шибаев

    Подавала в первом сете Мирра на матч,мастерства явно не хватило. А вот Гауфф играла в свою силу и победила без проблем.

    30.04.2025

  • Из Алматы

    Грустное зрелище. Мирра упустила матчболы в первом сете, а во втором "поплыла". Против топов так нельзя играть. По-моему, ей не хватило игр разыграться в Мадриде; какие-то детские технические ошибки... Ну, и снова "менталка" подвела. Надо её выправлять, иначе стабильности так и не будет, ттт.

    30.04.2025

  • Адекватный спартач

    Коко решила не дарить подарков

    30.04.2025

  • TokTram_

    Снимаю шляпу перед Гауфф. Сильна. И слелала самое главное - не ошибалась. И виннерсы не понадобились, Мирра сама всё отдала. Именно матчи с Гауфф очень нужны Андреевой для роста.

    30.04.2025

    • Калинская вышла в полуфинал парного турнира в Мадриде

    Коко Гауфф станет третьей ракеткой мира после победы над Миррой Андреевой

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости