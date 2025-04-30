Мирра Андреева уступила Гауфф в четвертьфинале «тысячника» в Мадриде

Россиянка Мирра Андреева проиграла американке Коко Гауфф в четвертьфинале турнира серии WTA 1000 в Мадриде — 5:7, 1:6.

Матч длился 1 час 31 минуту. 7-я ракетка мира Андреева за игру сделала 4 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 4 брейк-пойнтов. У 4-й ракетки мира Гауфф — 1 эйс, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 16.

Андреева уступила Гауфф в третьем очном матче из трех. Американка в полуфинале «тысячника» сыграет с полькой Игой Свентек.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Коко Гауфф (США, 4) — Мирра Андреева (Россия, 7) — 7:5, 6:1