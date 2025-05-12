Мирра Андреева победила Таусон и вышла в 1/4 финала турнира в Риме

Россиянка Мирра Андреева стала четвертьфиналисткой турнира серии WTA 1000 в Риме.

В четвертом круге 7-я ракетка мира победила датчанку Клару Таусон — 5:7, 6:3, 6:2. Матч длился 2 часа 33 минуты.

Россиянка сделала за игру 2 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. У датчанки — 2 эйса, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 10.

Андреева обыграла Таусон в третьем очном матче из трех в этом году.

За выход в полуфинал «тысячника» в Риме Андреева сыграет с американкой Коко Гауфф.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 6 911 032 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертый круг

Мирра Андреева (Россия, 7) — Клара Таусон (Дания, 22) — 5:7, 6:3, 6:2