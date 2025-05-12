Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
WTA

12 мая, 20:17

Мирра Андреева победила Таусон и вышла в 1/4 финала турнира в Риме

Руслан Минаев
Мирра Андреева.
Фото AFP

Россиянка Мирра Андреева стала четвертьфиналисткой турнира серии WTA 1000 в Риме.

В четвертом круге 7-я ракетка мира победила датчанку Клару Таусон — 5:7, 6:3, 6:2. Матч длился 2 часа 33 минуты.

Россиянка сделала за игру 2 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. У датчанки — 2 эйса, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 10.

Андреева обыграла Таусон в третьем очном матче из трех в этом году.

За выход в полуфинал «тысячника» в Риме Андреева сыграет с американкой Коко Гауфф.

Мирра Андреева.Мирра — в четвертьфинале Рима. Не обошлось без нервов и слез, но главное — победа

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 6 911 032 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертый круг

Мирра Андреева (Россия, 7) — Клара Таусон (Дания, 22) — 5:7, 6:3, 6:2

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Мирра Андреева
Читайте также
Саночников Репилова и Перетягина арестовали по делу о мошенничестве
Чемпионке Украины по пауэрлифтингу дали 19 лет за подготовку теракта в Воронеже
Пострадавший при атаке БПЛА в Белгородской области мужчина умер в реанимации
Дал в нос канадцу, разразился хет-триком, влетел в топ-10 величайших бомбардиров НХЛ. У Овечкина - лучший матч с 2022 года!
Российских журналистов не пустили на пресс-конференцию Мерца на саммите G20
Дмитриев назвал Стармера и глав ЕС лидерами хаоса и поджигателями войны
Популярное видео
«Трактор» уволил еще одного канадского тренера
«Трактор» уволил еще одного канадского тренера
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Forz

    Она всегда такая, это просто манера поведения

    13.05.2025

  • По мечу

    да, Гауф победит.

    13.05.2025

  • ФЕЛЛИНИ

    следующий этап-последний.не сможет победить американку.

    13.05.2025

  • hant64

    РГ? Возьмёт, не сомневаюсь, вопрос только, в каком году. Я думаю, лет через пять - шесть, но может и пораньше.

    13.05.2025

  • Forz

    Это Паолини-то в отличной форме? Сразу видно ыксперда

    12.05.2025

  • fonkom

    Еще раз: твоё мнение на форуме не интересует никого! Знаешь, куда его можешь ......ть?

    12.05.2025

  • pupkin-221

    Валенок - и что, Мирра победит Кори Гауфф, а Диана выиграет у Паолини, которая в отличной форме и играет дома ? Ну чудак на букву "м" !

    12.05.2025

  • fonkom

    Прогнозист))))))) твои прогнозы строятся не на знании тенниса, а на национальный принадлежности. Так что, своё мнение знаешь куда можешь .....ть?

    12.05.2025

  • pupkin-221

    и той и другой в следующем круге ничего не светит. Увы !

    12.05.2025

  • pupkin-221

    Увы, против американки Гауфф Мирре нечело ловить. Но и так хорошо !

    12.05.2025

  • fonkom

    А Диана то получше выглядит в Риме, чем Мирра. Мирра с муками ползёт по турнирной сетке, а Диана пока что прёт, как танк)

    12.05.2025

  • Из Алматы

    Ну, как минимум, хотя бы потренируется в "режиме боя". А там, глядишь, наверняка Мартинес надаёт советов, и блокнот Мирры пополнится конкретикой против соперниц.

    12.05.2025

  • Из Алматы

    Проблемы "менталки" практически у всех теннисистов-россиян. Непонятно, с чем это связано. Но хотя бы начали решать (Рублев, Медведев, Мирра...).

    12.05.2025

  • Черемисин57

    Привет, матрос! А чем же ещё мерять? Не попугаями же!!

    12.05.2025

  • Forz

    Игра была равна, играли два г-на, пардоньте С таким уровнем игры опять будет вынос от Гофф в двух сетах с багетом (или багетами). Где Мирра уровня Индиан Уэллс? Там корты еще медленнее чем грунт, и на этих кортах она победила лучшую теннисистку на медленных покрытиях, и лучшую хардовую теннисистку. Если послезавтра она себя двухмесячной давности не найдет, поедет в Париж раньше времени.

    12.05.2025

  • nikola mozaev

    Своих первых достойных результатов Мирра добилась именно на грунте, но сейчас она классно смотрится на харде. Поживем-увидим, какой турнир Большого Шлема покорится Мирре Андреевой первым. Всё-таки ставлю на Роллан Гаррос.

    12.05.2025

  • Forz

    Всем бы пример с Рафика брать, король грунта никогда не был недоволен грунтом, только линиями в Риме, об которые убиться можно в отличие от всех других грунтовых турниров

    12.05.2025

  • Forz

    бобр курва

    12.05.2025

  • SuperDennis

    Умочка, Миррочка!!

    12.05.2025

  • Кот-матрос

    Черемисин, привет! Ты всё местами в рейтинге меряешь? Обхохочешься...:laughing:

    12.05.2025

  • AlexM

    Мирру Андрееву с трудовой, волевой победой. Верим и болеем за тебя, Мирра!

    12.05.2025

  • Иван

    туда ее, молодец

    12.05.2025

  • Romanovraz

    Мирру и Диану - с победами! Надеюсь, организаторы вручат им по Островному Зайцу, ну или хотя бы по шоколадному.

    12.05.2025

  • Алехандрохорс

    Мирра становится настоящим топом, побеждающим не благодаря, а вопреки. Браво, девочка!

    12.05.2025

  • Черемисин57

    Пухлая датчанка сумела выиграть первый сет, молодчина! 7ая ракетка мира Андреева должна была гонять Клару по задней линии так, чтобы во втором сете она еле ноги волочила!! Клара тоже не с железными нервами- попала под пресс болельщиков Андреевой и расклеилась !!! Клара 22ая в рейтинге, а дальше у Андреевой будут соперницы сильнее! Посмотрим, как у неё сложится игра с ними!!

    12.05.2025

  • Андрей Гридасов

    В первом сете возникало ощущение, что Мирре всё надоело и хочется уже побольше отдохнуть перед РГ - уж так порой она отмахивалась от мяча, безвольно посылая в сетку совсем несложные мячи, оптом взращивала двойные ошибки. И уже почти не верилось, что после отданного сета игравшей тоже с многими ошибками сопернице это мучение не продолжится. Но Мирра вспомнила, что она уже утвержденная звезда и выбралась из своего состояния к достойному финалу. Хотя Гауфф вряд ли поверит в слабости Мирры, если в этом матче не хотели показывать заранее сильные заначки.

    12.05.2025

  • nikola mozaev

    Даже проиграв первый сет, усомниться в своей победе Мирра поводов не дала. На очереди Гауфф, у которой нужно брать реванш!

    12.05.2025

  • Николай Шибаев

    Согласитесь,очень тяжело играла Андреева,проиграла и первый сет ,и всплакнула от судейского решения,но приспособилась,разыгралась и полетела к очередной победе! Молодец!

    12.05.2025

  • Вадим Маскаев

    Это было не столько качественно, сколько драмматично! Вперед, Мирра, теперь за шоколадкой!

    12.05.2025

  • Из Алматы

    Игра не была зрелищной. Скорее, "валидольной", с кучей ошибок с обеих сторон. Смотрибельными были, может, пять-шесть моментов за весь матч. И не во всех из них Мирра побеждала...

    12.05.2025

  • hant64

    Не показалось, она и сейчас не дружит особо. По крайней мере последний сет с Носковой и два с половиной сета сегодняшней игры это показывают со всей очевидностью.

    12.05.2025

  • Кот-матрос

    Очень хочется хвалить Мирру, но не буду. Эту Клару она научилась обыгрывать, но мы же большего хотим. Хотим чтобы она без нервотрёпки это делала. Может, и должна! Двух мастерсов нам мало. Хотим бОльшего! --------------- Ох уж этот нервяк, как он мешает ей. Хватит уже!

    12.05.2025

  • krinf15

    Однако же - хорошо то, что хорошо заканчивается! После первого сета, когда не столько выиграла датчанка, сколько сама себе проиграла Мирра, казалось, что сегодня не Миррин день! Ан, нет! Во втором и тем более в третьем сете на корте уже была, если так можно выразиться, прежняя Мирра - намного более вариативная, чем соперница, в разы более агрессивная в атаке и (по сравнению с кошмарным первым сетом!) меньше ошибавшаяся!

    12.05.2025

  • hant64

    Как же реально достал этот датский бобр, и вечно торчащими верхними резцами, и своими постоянными ужимками. Бррр. Мирру с победой, не очень ожидаемо такой тяжёлой (лёгкой прогулки никто не ожидал, конечно). Но игра не впечатляет, только если концовка третьего сета, но там Таусон плохо и ещё хуже стала играть.

    12.05.2025

  • Из Алматы

    Эх, боюсь против Гауфф у такой Мирры шансы лишь два к трём... А так-то, если помечтать, то я за то, чтобы увидеть здесь финал Мирра-Диана. :)

    12.05.2025

  • belaruss

    соглашусь,тем более что не получилось игру увидеть ,следил онлайн за счетом

    12.05.2025

  • ValeraK

    Черчесов доволен своей юной ученицей!)

    12.05.2025

  • Leonsio_

    У Таусон травма вроде как в третьем сете - за спину все время держалась

    12.05.2025

  • Из Алматы

    Здесь тоже была недовольна неровностями покрытия, из-за которых отскок был порой неожиданным. Но в этом все равны.

    12.05.2025

  • Демеч

    Было непросто сегодня, датчанка отчаянно сопротивлялась,но Мирра переломила игру в свою пользу.Теперь ждём первой победы над Гауфф, когда-то же это должно произойти?

    12.05.2025

  • TokTram_

    Лишний час, это минус. Встреча с Гауфф - это плюс. Тауссон - "клиентка". И это её тянет на дно сильно.

    12.05.2025

  • Из Алматы

    Таусон весь матч была вялая. А Мирра почему-то психовала, и отдала первый сет, хотя могла бы с "баранками" побеждать. Против топов такая игра, конечно, у Мирры не пойдёт... Надо быть в игре собраннее и спокойнее, чтобы голова не отключалась.

    12.05.2025

  • Atoms

    Молодец Мирра, умничка! Справилась с Таусон, хотя напряжение было до 4-го гейма 3 сета. С включением света на корте конечно, считаю, несправедливо отняли выигранное очко, но вот спорить с судьей на вышке было не нужно, чуть подачу свою не отдала. Молодец, что собралась и взяла гейм с 15:40, а затем и следующий гейм на подаче Таусон уже выиграла. Взрослеем понемногу)))

    12.05.2025

  • belaruss

    Нормально,а то после Мадрида показалось,что Мирра с грунтовым покрытием не очень дружит

    12.05.2025

    • Свитолина победила Коллинз и вышла в 1/4 финала турнира в Риме

    Чжэн стала четвертьфиналисткой «тысячника» в Риме

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости