25 июня, 21:55

Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге

Руслан Минаев
Мирра Андреева.
Фото Global Look Press

Россиянка Мирра Андреева победила датчанку Клару Таусон во втором круге турнира в Бад-Хомбурге — 3:6, 6:3, 6:1. Матч длился 1 час 50 минут.

7-я ракетка мира Андреева сделала за игру 4 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. У 23-й ракетки Таусон — 3 эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт после 1 попытки.

Андреева прервала серию из двух поражений подряд.

Россиянка вышла в четвертьфинал турнира в Германии и сыграет с чешкой Линдой Носковой.

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open powered by Solarwatt

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Мирра Андреева (Россия, 3) — Клара Таусон (Дания) — 3:6, 6:3, 6:1

Линда Носкова (Чехия) — Донна Векич (Хорватия) — 2:6, 6:2, 6:4

Теннис
Мирра Андреева
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Sergey Mironov

    Как сказал один персонаж "хотеть, не значит мочь!". Чтобы Мирра стала 1-й ракеткой пройдёт ещё 3-4 года не меньше, в лучшем случае. Я замечаю у неё слишком сильное влияние эмоций на игру. Первый номер должен быть как "универсальный солдат" - на него не влияют ни мировые новости, ни месячные! Он всегда готов побеждать всех без разбору! Близко к этому образу сейчас Соболенко, до неё была Серена Уильямс. Мирра сейчас очень далека от такого идеала.

    26.06.2025

  • Илья Криштоп

    Таусон напоминает Анну блинкову.

    26.06.2025

  • Из Алматы

    Она била себя как раз поначалу ракеткой. Но не по колену, а по верхней части бедра. Потом во время трансляции несколько раз показывали две красные полосы, остававшиеся от ударов.

    26.06.2025

  • Forz

    Да, я криво очки Паолини посчитал, дважды минуснув её прошлогодний пф)

    25.06.2025

  • Я из Волгограда

    Если Мирра только выйдет в финал (и там проиграет), то обойти её в борьбе за четвёртую строчку рейтинга смогут или кепарик (Швентек), или электровеник (Паолини). В случае, если кто-то из них этот самый финал выиграет...

    25.06.2025

  • Forz

    Она вообще мало у кого любимое покрытие. Но имея в тренерах чемпионку травяного шлема сложно не поладить с травой. Сегодня меня очень порадовало что она начала резать, и справа, и слева (чаще справа, что странно). Это уже шажок к в успеху на этом покрытии. Насчет скорости подачи - она подавала 180 на силу, это нормальная скорость. Другое дело что надо в вариативности добавлять.

    25.06.2025

  • Forz

    Я тоже. jpeg на траве неплохо играет. Ну а если завтра проиграют кепарик и электровеник, то хватит и победы над Носковой. Но электровеник бразильянке не проиграет, к сожалению

    25.06.2025

  • Forz

    Кролик это Киз

    25.06.2025

  • Forz

    Говорят снаряд дважды в одну воронку не падает, но в случае с Миррой и Таусон в этом году это не так. Но если он и третий раз туда упадет... Но я все же думаю что Мирра не возьмет этот турнир, по объективным причинам. Хотя конечно завтра у неё Носкова, но тут не грунт, поэтому шансы 50 на 50. А вот потом jpeg, и тут весьма вероятно что конечная. А если в финале будет Катюха или электровеник, то это прям совсем не айс будет. Ну а вообще Кларе спасибо, что Фрех выбила, а то проиграй Мирра второй подряд матч на траве одной и той же сопернице ниже уровнем, был бы тильтище

    25.06.2025

  • hant64

    Да, это хороший момент.

    25.06.2025

  • hant64

    Я что ли?:grin: Рустам, честно, не помню. Но не исключаю такого.

    25.06.2025

  • Анжиецц

    ... Но меня не покидает стойкое ощущение, что трава никогда не будет у Мирры любимым покрытием... Кто там что-то про траву и коров говорил?

    25.06.2025

  • Иван Л.

    Вообще, гораздо приятней обсуждать победы Мирры, чем ауты) но тут еще момент важный! Не то, что там она Таусон обыграла или хоть кого сопоставимого, а то, что она в решающие моменты перестала ошибаться!

    25.06.2025

  • Иван Л.

    хорошо сказал)))

    25.06.2025

  • Иван Л.

    у дель потро была, здоровья не было. имхо, конечно. как по мне мартин был по ближе к тройке, чем всеми облизанный Энди. по уровню, но не срослось. и у Энди не срочлось

    25.06.2025

  • Кот-матрос

    Вот-вот, её максимум - Это Осака(о, Господи! возможно ли?) и дель Потро(пока). --------------- И, по мне так хотя бы Дементьевой, интеллигентной девушкой, а по титулам хотя бы Кляйстерс что, ли...(ой, куда это я?)

    25.06.2025

  • TokTram_

    Там больше Тауссон совсем опустила руки. Играла автоматом.

    25.06.2025

  • Иван Л.

    спасибо! в целом понятно, ну и все комменты я щас прочел, картина прояснилась) честно сказать, про матч с Клэр думал: типа клиентка) ноооо если перестала невынужденные делать, то надеюсь это... диагноз) трава, да. а у кого она любимая если на ней месяц игры? вот хард другое дело, да для,всех уже, ну или почти с телефона чет как-то совсем ужасно стало, еле визу, чего пишу

    25.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Понимаю. Не видно чемпионской игры. Кто бы мне сказал, что это такое... У Осаки, когда она укладывала брата Серену была чемпионская игра? У Дель Потро была чемпионская игра, когда он обыграл Федерера на ТБШ? У Мыскиной или Кузнецовой была чемпионская игра? Кого ты хочешь увидеть? Энен, Графф или Хингис? Синнера в WTA не будет.

    25.06.2025

  • hant64

    Прости, долго писать нет охоты, но если в нескольких словах - первые два сета играла так себе, можно сказать, сносно (в первом Таусон прыгнула выше головы), в третьем - отличная игра, практически без ошибок, Таусон не знала, что ей можно сделать вообще. Единственно, нередко первая подача слабовата, надо скорости добавлять, да и второй не мешает тоже. Но меня не покидает стойкое ощущение, что трава никогда не будет у Мирры любимым покрытием.

    25.06.2025

  • Кот-матрос

    Кто-то в этом году, кто-то может в другом. Не о том речь, я лично хотел бы видеть Мирру не просто 1-й ракеткой, а лидером тенниса на несколько сезонов, хотя бы.

    25.06.2025

  • Иван Л.

    это да, если случиться, то постараюсь и время найти и даже нервов не пожалею)

    25.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    В этом году?!

    25.06.2025

  • Кот-матрос

    Ну пусть, да... Но ведь с подачи Волгоградца и СЭ мы вообще-то хотели её 1-й ракетеой видеть. Не проглядывается пока.

    25.06.2025

  • Иван Л.

    ага, « жить захочешь не так раскорячишься»)) зы:: с телефона смайло не работают(

    25.06.2025

  • Андрей Гридасов

    Мирра пропыхтела в первом сете в горку, но забраться удалось только во втором. А уж в третьем первая подача пошла, исчезли почти невынужденные, вернулась уверенность в точности своих ударов, и Таусон быстро поняла, что нужно уходить с дороги в четвертьфинал. Там Носкова - пригорок тоже одолимый!

    25.06.2025

  • Иван Л.

    а как саму игру Мирры оценишь? ну интересно объективное мнение. не смотрел, бо с одной стороны в гости ездил, некогда, а с другой аж боюсь смотреть и какие-то выводы для себя делать. нуу.. как грунтовой сезон нам всем наука типа) а общем берегу нервы для вимбильдана)

    25.06.2025

  • Алехандрохорс

    Клара, Мирра в 2025 при очной встрече - это карма!) Мирре респект, что собралась и отутюжила соперницу. Ну и красиво закрыла сегодняшнюю статистику по выступлению наших барышень на Альбионе и в Германии. 5 из 5 в четвертьфинале. Даром что ли хозяева не хотят их пускать на свои турниры. Получите, распишитесь. p.s. Уже и полуфиналистка одна есть.)

    25.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Пусть этот сезон отыграет в топ-8 и сыграет на Итоговом. Пока мне хочется видеть так. Форсаж не нужен.

    25.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Не мне, а - Кларе. :slight_smile:

    25.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Я тоже хочу посмотреть, как и на матч с Киз. Как и на матчи с Маркетой и Барборой (невзирая на положительную статистику). С Бадосой - тоже интересно. Список длинный.

    25.06.2025

  • makhin.andrej

    Ждем титул, Мирра!))

    25.06.2025

  • Кот-матрос

    Надоело уже пубертат, характер он и в 5 лет виден. Подача да, отстой.

    25.06.2025

  • Sinaron

    Однозначно ))

    25.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Вижу настроение для разговора. Пубертат играет на гармони - отсюда все нервяки. Плюс трава - играть надо точно и подача должна быть первой на уровне 70-75%. Так победим.

    25.06.2025

  • hant64

    Хм, а чем тебе тогда Мирра напомнила удава?:grin:

    25.06.2025

  • hant64

    Это проблемы Клары)).

    25.06.2025

  • Я из Волгограда

    Я хочу матч Мирры против Пегулы посмотреть. Может хоть на этом турнире удасться?

    25.06.2025

  • hant64

    Нервничала, да. Но в третьем только один раз себя немного похлестала, но почему-то при счёте 4:1. Зачем?

    25.06.2025

  • Кот-матрос

    Привет, ты чиво? Говорить хотим? Давай.:relieved:

    25.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Мне она напомнила кролика.

    25.06.2025

  • Sinaron

    Клара в третьем сете просто закончилась.

    25.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Я же сказал - будем посмотреть.:wink:

    25.06.2025

  • Я из Волгограда

    Ну, Носкова тоже за последний год с небольшим проиграла нашей Мирре три матча из трёх сыгранных между ними. Она тоже кролик:rabbit:?

    25.06.2025

  • hant64

    Таусон не кролик, она бобрик)).

    25.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    "Где мои 18 лет?" (накинул годик, прошу прощения)

    25.06.2025

  • hant64

    В третьем сете играла отлично.

    25.06.2025

  • krinf15

    В тексте идёт речь о серии из двух поражений... :man_shrugging:

    25.06.2025

  • Я из Волгограда

    Не надо их считать.

    25.06.2025

  • Кот-матрос

    Посмотрел 2-й сет, так себе. Бросилась в глаза какая-то-взвинченность. Вроде как Рублёв 2.0, бьёт себя по коленкам, хорошо хоть не ракеткой.

    25.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Таусон испытывает эмоции кролика перед удавом. Матч нещитовый. Посмотрим, как сыграет Носкова.

    25.06.2025

  • hant64

    Пары - это другой вид спорта, не нужно смешивать в кучу людей и коней.

    25.06.2025

  • Из Алматы

    Ну, если считать и парные игры, то 4 матча.

    25.06.2025

  • hant64

    Очень длинная серия...:grin:

    25.06.2025

  • инок

    Молодец Мирра! С победой её и выходом в 1/4 финала.

    25.06.2025

  • Я из Волгограда

    Не я такой, жизнь такая :stuck_out_tongue_winking_eye:

    25.06.2025

  • hant64

    Какой хитрый)).

    25.06.2025

  • krinf15

    "Серия ... из двух (!) поражений"... Ох уж эти современные борзописцы!.. )))))

    25.06.2025

  • hant64

    Да уж, а после первого сета было полное впечатление, что датский бобрик сможет загрызть Мирру. Но не тут-то было, второй удалось взять, а в третьем Мирра напрочь отказалась ошибаться - в конце мелькнула статистика невынужденных 10:1, и, по моему, после Мирра только один раз ошиблась.

    25.06.2025

  • Я из Волгограда

    Если Мирра Андреева на каком-либо турнире побеждает датчанку Таусон, то тут возможны два варианта. Первый - Мирра берёт титул. А второй - проигрывает потом Гауфф. На этом турнире Гауфф не играет. Третьего варианта мне не надо. Меня и первые два устраивают...

    25.06.2025

  • Из Алматы

    Прервала серию проигрышей. Но Кончиты явно не хватает. Столько психовать - не дело... Как Рублёв уже "заводит" себя...

    25.06.2025

  • TokTram_

    Ну, так себе игра от Мирры. Но даже так морально растоптала Таусон. Клара просто рассыпалась.

    25.06.2025

  • krinf15

    Молодчинка, Миррочка! Долго запрягала (приноравливалась), зато потом быстро поехала!

    25.06.2025

