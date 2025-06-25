Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге
Россиянка Мирра Андреева победила датчанку Клару Таусон во втором круге турнира в Бад-Хомбурге — 3:6, 6:3, 6:1. Матч длился 1 час 50 минут.
7-я ракетка мира Андреева сделала за игру 4 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. У 23-й ракетки Таусон — 3 эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт после 1 попытки.
Андреева прервала серию из двух поражений подряд.
Россиянка вышла в четвертьфинал турнира в Германии и сыграет с чешкой Линдой Носковой.
Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)
Турнир WTA Bad Homburg Open powered by Solarwatt
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Мирра Андреева (Россия, 3) — Клара Таусон (Дания) — 3:6, 6:3, 6:1
Линда Носкова (Чехия) — Донна Векич (Хорватия) — 2:6, 6:2, 6:4